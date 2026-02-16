0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

理財頻道「珍創富理財」近日在影音中，以航海比喻方式，對比兩種不同投資策略，並以凱基台灣TOP 50（009816）作為核心說明標的。主持人開場以「兩大投資艦隊」為題，形容投資人如同船長，必須在不同航線間做出選擇，並強調這將影響最終抵達的財富終點。

在說明傳統市值型ETF時，主持人以元大台灣50（0050）為例，稱其為「皇家商船」，表示其多年來被視為市場代表，穩定度高、象徵整體市場脈動，是許多投資人長期持有的選擇。不過他指出，這類產品的配息設計雖帶來現金流，卻也伴隨稅務成本。

主持人提到，每當ETF發放股息時，投資人仍需面對所得稅與二代健保補充保費等負擔，形容為「手都還沒摸熱，就被分走一大份」。她認為，這是配息制度下無法忽視的現實，也是部分高所得族群關注的重點。

相對而言，她將009816比喻為「幽靈船」，主打累積型設計，不配發現金股息，而是將收益全數再投入基金內部。她解釋，這等同於把所有獲利用於強化資產本身，使其透過複利效果持續成長，「讓錢在一個封閉的系統裡面，不斷的自我繁殖」，降低現金流出所產生的稅務影響。

在績效比較部分，主持人引用歷史回測數據指出，若股息未再投入，累積報酬約為309%；若採自動再投入模式，累積報酬可達743%，差距明顯。她藉此強調複利機制對長期資產增值的重要性，並認為累積型產品較能完整發揮資本成長效果。

此外，她也提到兩種產品在選股機制上的差異，指出0050屬於市值權重設計，而009816則具備獲利篩選機制，僅納入在過去四季中證明具獲利能力的企業，呈現不同的投資哲學與策略布局。

主持人強調，兩種投資方式並無絕對好壞。配息型ETF較適合需要穩定現金流的退休族群；累積型產品則較適合仍在資產累積階段的年輕投資人，或追求稅務效率的高所得者；呼籲投資人依自身財務目標與需求選擇適合的投資航線，規劃屬於自己的財務自由路徑。

