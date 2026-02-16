快訊

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

0056規模突破5000億且定期定額達28萬人，靠著半導體與金融股的攻守配置，展現穩健體質與成長潛力。記者陳正興／攝影
＊原文發文時間為2月12日

元大高股息（0056）最近真的很難忽略，不只基金規模正式突破五千億元，定期定額扣款人數也來到28萬人，代表這檔ETF的資金來源不是短線追高，而是多年來一筆一筆慢慢堆出來的。這篇文章就來整理0056目前的持股結構與產業配置，看看它為什麼在台股創高的環境下，表現依然站得住腳...

最近如果你有在看ETF，0056真的很難當作沒看到。規模正式突破五千億元，定期定額扣款人數來到28萬人，這不是一兩個月突然暴衝的數字，而是這幾年市場一路累積出來的結果。換句話說，錢不是衝進來，是慢慢放進來，整體規模自然就一路往上走。

所以這次，我們就單純來聊聊0056現在的近況，到底強在哪。

先從大家最關心的持股來看。0056目前最大的持股是聯電，這一波行情聯電持續上漲，市場對成熟製程的共識也越來越清楚，不是爆發型成長，但需求穩、訂單穩，對高股息型ETF來說反而是加分項。第二大持股聯發科，則是吃到ASIC題材的紅利，高階晶片動能不差，尤其是市場已經開始關注Google的大單，預期在2026年會逐步放大量能，這也讓聯發科不只是過去很強，而是「後面還有故事」。

再搭配中信金、華南金這類金融股，獲利結構穩定，本來就是高股息ETF的基本班底，在台股創高的環境下，不只領股息，股價也有表現空間。這種不是單押一種產業的組合，讓0056整體績效自然不會太弱。

接著看產業配置，其實就更清楚了。0056目前最大的比重放在半導體跟金融，剛好踩在台股最核心的兩條主線上。當指數創新高，半導體能跟著吃到評價與題材的紅利，金融股則提供穩定的現金流與防守性，一攻一守，讓0056在行情好的時候有價差可賺，在震盪時也不至於太難看。

總結來說，現在的0056，已經不是單純靠高股息撐場面，而是靠規模、持股結構與產業配置，慢慢累積出一個相對穩定的ETF體質。這也是為什麼這幾年，資金會一筆一筆地流進來，而不是快進快出。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0056規模衝破五千億，定期定額28萬人在撐，0056越跌越強？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

