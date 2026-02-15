快訊

00878、00919、0056「月月配三本柱」持股分級公開！存股哥：別讓社群炫富文影響心態

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥整理00878、00919、0056高股息三本柱持股分級，揭露社群焦慮真相。圖/本報資料照片
存股哥整理00878、00919、0056高股息三本柱持股分級，揭露社群焦慮真相。圖/本報資料照片

把月月配三本柱國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）的持股分級整理完了，看看你在哪裡吧！

我目前有210張00878，大約在00878總人數的前0.27%。63張00919，大約在00919總人數的前4.75%。42張0056，大約在56總人數的前3.45%。

有時候會收到類似「看別人資產很多自己都追不上」這樣的訊息，想說的是存股是跟自己比較，自己的生活有沒有變得更好才重要。

那如果你真的覺得自己落後，看看持股總人數吧，從昨天整理的市值型到今天的高股息，其實在全台總人口的佔比還是相對少數，也就是說你有在路上就贏很多人了！！

所以你會有自己的資產落後很多人的錯覺是，社群本來就會有放大樣本的效果，而且你一直在看投資理財、存股相關，演算法就會一直推資產好幾百萬、上千萬的人給你看，讓你覺得自己好像資產不如人。

事實的真相是你有在存股、長期持有、股息再投入，甚至穩定開槓桿的話，你的速度已經相對總人口數快非常多了！

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

