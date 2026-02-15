用0050股息來包過年紅包給爸媽！知美：四捨五入決定每個人包1萬元

今年我決定用元大台灣50（0050），來包紅包給爸爸媽媽。

1月份的時候知美就開始在想，今年過年應該包多少錢給爸爸媽媽？今年1月0050宣布配息現金股利1元，而且配息入帳時間剛剛好就是在過年前。

目前知美總共持有17張605股，算一算可以領到1萬7605元

所以知美決定今年就讓，0050來包紅包給爸爸媽媽...平均下來每人可以收到8800元；四捨五入決定每個人包1萬元。

開始投資之後每次獲得配息現金流，雖然本質上就是把錢從股市領出來，但是心理上就像是再額外獲得一筆意外之財，重點是平常省吃儉用的知美，對於花這些錢心裡不會有罪惡感，反而像是犒賞自己努力投資的成果。

雖然今天是過年前的假日，但是媽媽還是要去上班，甚至是從早上七點半工作到晚上九點半，希望小小的紅包可以讓媽媽稍微開心一點。

◎感謝 知美Jimmy 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。