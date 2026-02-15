00400A喊打敗大盤！動能+高息+選擇權全包…被吐槽：何不直接買大盤起碼不輸

國泰投信首檔主動式台股ETF正式亮相，證券代碼為「00400A」，主打「動能出擊＋收益防守」，結合主動選股、高股息篩選與選擇權策略，目標打敗大盤。預計3月23日至25日募集，每股10元。消息曝光後，PTT股板瞬間炸鍋，從產品設計到命名編號，全都被拿出來討論。

00400A全名為「國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」，由經理人梁恩溢操盤。策略核心包含三大面向：一是「Bottom-up」主動選股，鎖定先進製程、IC設計、散熱等產業強者；二是「股利總額＋殖利率」雙重篩選；三是納入選擇權策略，透過掩護性買權收取權利金、並搭配期貨避險。產品並採月配息機制，訴求攻守兼備。

部分網友認為主動式ETF近況其實不差，「大家笑歸笑 但是從去年底出的主動式ETF績效都很好」、「主動式Covered call 感覺有料」、「好刺激」、「最近主動式ETF績效比較好的好像是中信那檔」。也有人緩頰，「喜歡0050不代表要否定主動的價值」、「有人喜歡金融，那要拿去否定0050嗎」。對於市場波動，也有期待聲音，「股市動盪才能看出來是不是真的有料」。

但更多留言偏向質疑與吐槽「目標打敗大盤 那我直接買大盤好了...」、「那我直接買大盤、起碼不輸，幹嘛買這垃圾= =」、「動能和高息是不可能同步的 白癡ETF」、「這是我全都要的ETF好強喔」、「現在連選擇權都有了 笑死」。

還有人說「勿忘尼尼韭是尼（00940）」、「主動式越來越多，看來...XD」、「集所有優點 = 集所有缺點？」甚至直言，「相當於把你的錢拿去輸 你還要付小費給他們」、「主動那麼厲害能年年贏大盤，關門自己操作自己賺就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。