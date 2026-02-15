00991A當初上市被吹上天封關前績效輸0050！清流君：付更高費用給業者拿落後市場的報酬

主動式ETF近期為市場焦點，其中主動復華未來50（00991A）上市時聲量不小。不過清流君在臉書直言，短期績效不如預期，長期更難說，並點出主動式ETF費用較高，卻未必帶來超額報酬，引發網友熱議。討論焦點也自然回到老牌市值型ETF元大台灣50（0050），績效對比成為戰場。

清流君表示，00991A「當初上市被吹上天」，但截至封關前績效「還是不太行」，即便屬於短期觀察，但長期更不用說。他認為主動式ETF本質上是付出更高費用給業者，投資人卻可能拿到落後市場的報酬。

對於數據爭論，有網友提到「如果同樣在00991A上市那天分別買進0050跟00991A，結算到封關，91A是23%，50是13%」，但清流君回應「0050是26%（含股息）」，並給出公式「(77.2-61.9+1)/61.9=26.33%」。

對此，部分網友認為應給時間，「我們給他一點時間...扣內扣費用」、「00991很賺 不要亂說喔」、「我買991上市後第四天的總共66張，一個月多賣11.61賺了9萬多，亂亂講，991績效不錯的。」也有人選擇續抱，「雖然我00991A只有少少的10張.我還是繼續放著好了.就像我的009816一樣少少20張也是繼續放著不管.不管他就丟著」、「人生第一檔ETF 讓我賺了點小錢」。

另一派則把焦點拉回0050，認為含息計算後表現更佳，「現在回頭看0050應該要All in，我是慢慢買」、「0050是我心中喬丹阿！我只把球給喬丹」、「如果看好台積電更多 直接0050就好」、「主動那麼厲害能年年贏大盤，關門自己操作自己賺就好了」、「光內扣就不知道賠多少了」。也有人提醒比較基準問題，「這個不就台積電最低開始暴漲的時間？其他時間一起拉拉看」、「真不專業是權重的差異，等到盤整或下跌時就知道實力如何」。

◎感謝 清流君 授權內容（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。