聽新聞
0:00 / 0:00

大家都在賣高股息轉市值型ETF？有10張0050即前段班…存股哥：數據曝真相

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
數據顯示持有10張0050即屬前段班，證實並無大規模棄息轉市潮，股息與市值並存才是大戶真實配置。中央社
數據顯示持有10張0050即屬前段班，證實並無大規模棄息轉市潮，股息與市值並存才是大戶真實配置。中央社

記得前陣子收到一則訊息，他問「大家都賣掉高股息轉市值型的看法」，我想說也沒有到「大家」吧？！很明顯這種想法只是被社群的少部分言論影響而已，就是網路用太多一時腦霧這樣。

直接上集保所網站看股東構成結構就好了，目前持有元大台灣50（0050）以台灣最大市值型為例；的人數約225萬，但絕大多數是由持股不到10張的人構成，佔約199萬，也就是說持有10張以上的人約佔26萬（11.5%）而已。

我自己的想法是，如果真的非常多高股息轉市值型的人，那持股10張以上的人應該大幅增加才是，因為原有存股部位就很大，直接轉換0050的張數很大機率超過10張，但數據顯示就不是如此

應該也可以理解成，持股高股息很大部位的人根本很少在直接轉換，或者轉換的人部位其實也沒有很大，屬於資產部位相對少或立場還搖擺不定的族群。我自己是高股息有一定部位，要市值型再另外存，大人全都要的概念。

當然資金轉換是屬於正常投資行為，不是否認高股息轉市值型，而是目前仍未看出「大家都賣掉高股息轉市值型」的證據，個人覺得只是被網路風向影響看法而已。

這兩天分享的粉絲對帳單，非常多資產總值好幾百萬、上千萬的人，他們也是高股息、市值型並存，差別只是佔比不同而已，各取所長組合出屬於自己的配置，我認為這樣對資產的累積才更有效率。

勘誤：

30,001-40,000股為23,594人

40,001-50,000股為12,812人

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 市值型 ETF

延伸閱讀

AI需求強勁！這十檔個股獲外資法人大幅上調目標價 調幅最高達194%

009816號稱「會賺錢的0050」？成分股差異僅7檔不到5％…動能加權影響更大

大學生手握3萬想進股市⋯糾結台積電或0050？網勸別追高、先存錢

聽信郭哲榮預言回檔⋯他出清後遇連漲崩潰！網勸放寬心：再買回就好

相關新聞

00400A喊打敗大盤！動能+高息+選擇權全包…被吐槽：何不直接買大盤起碼不輸

國泰投信首檔主動式台股ETF正式亮相，證券代碼為「00400A」，主打「動能出擊＋收益防守」，結合主動選股、高股息篩選與選擇權策略，目標打敗大盤。預計3月23日至25日募集，每股10元。消息曝光後，P

00991A當初上市被吹上天封關前績效輸0050！清流君：付更高費用給業者拿落後市場的報酬

主動式ETF近期為市場焦點，其中主動復華未來50（00991A）上市時聲量不小。不過清流君在臉書直言，短期績效不如預期，長期更難說，並點出主動式ETF費用較高，卻未必帶來超額報酬，引發網友熱議。討論焦

大家都在賣高股息轉市值型ETF？有10張0050即前段班…存股哥：數據曝真相

記得前陣子收到一則訊息，他問「大家都賣掉高股息轉市值型的看法」，我想說也沒有到「大家」吧？！很明顯這種想法只是被社群的少部分言論影響而已，就是網路用太多一時腦霧這樣。 直接上集保所網站看股東構成

009816號稱「會賺錢的0050」？成分股差異僅7檔不到5％…動能加權影響更大

凱基台灣TOP 50（009816）在宣傳的時候 號稱會賺錢的元大台灣50（0050），認為把獲利不達標的股票排除，績效會更好（一些幫宣傳的kol也有這樣的說法）。之前未上市時，就覺得它的獲利條件，其

大學生手握3萬想進股市⋯糾結台積電或0050？網勸別追高、先存錢

台積電是台股護國神山，而市值型ETF 0050則以台積電為最大成分股，兩者股價變化息息相關。 一名Dcard網友以「台積電還是0050」發文請益，表示自己目前是大學生、靠打工存下3萬元閒錢，想開始投資，猶豫該定期定額買0050，或乾脆買16股台積電長抱，並詢問是否還有其他需要注意事項。貼文引發留言討論，有人給出直接選擇，也有人提醒小資金更該顧好現金流與風險承受度。

主動式台股ETF規模創高、達1,739.29億元 九檔同創新高

投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模再度創高突破1,700億大關，來到1739.29億元。11檔中有9檔規模也同創新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。