大家都在賣高股息轉市值型ETF？有10張0050即前段班…存股哥：數據曝真相

記得前陣子收到一則訊息，他問「大家都賣掉高股息轉市值型的看法」，我想說也沒有到「大家」吧？！很明顯這種想法只是被社群的少部分言論影響而已，就是網路用太多一時腦霧這樣。

直接上集保所網站看股東構成結構就好了，目前持有元大台灣50（0050）以台灣最大市值型為例；的人數約225萬，但絕大多數是由持股不到10張的人構成，佔約199萬，也就是說持有10張以上的人約佔26萬（11.5%）而已。

我自己的想法是，如果真的非常多高股息轉市值型的人，那持股10張以上的人應該大幅增加才是，因為原有存股部位就很大，直接轉換0050的張數很大機率超過10張，但數據顯示就不是如此。

應該也可以理解成，持股高股息很大部位的人根本很少在直接轉換，或者轉換的人部位其實也沒有很大，屬於資產部位相對少或立場還搖擺不定的族群。我自己是高股息有一定部位，要市值型再另外存，大人全都要的概念。

當然資金轉換是屬於正常投資行為，不是否認高股息轉市值型，而是目前仍未看出「大家都賣掉高股息轉市值型」的證據，個人覺得只是被網路風向影響看法而已。

這兩天分享的粉絲對帳單，非常多資產總值好幾百萬、上千萬的人，他們也是高股息、市值型並存，差別只是佔比不同而已，各取所長組合出屬於自己的配置，我認為這樣對資產的累積才更有效率。

勘誤： 30,001-40,000股為23,594人 40,001-50,000股為12,812人

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。