009816號稱「會賺錢的0050」？成分股差異僅7檔不到5％…動能加權影響更大

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009816剔除的七檔成分股在0050權重僅佔2.08%，真正影響績效的關鍵是壓低台積電佔比並加碼動能股。（記者曾學仁／攝影）
凱基台灣TOP 50（009816）在宣傳的時候 號稱會賺錢的元大台灣50（0050），認為把獲利不達標的股票排除，績效會更好（一些幫宣傳的kol也有這樣的說法）。之前未上市時，就覺得它的獲利條件，其實影響很小。

現在上市了可以實際比對。和0050一共有7個成分股不同：

0050中的台塑、南亞、中鋼、和泰車、南亞科、台塑化、康霈未在009816收錄，但這7個股票在0050中只佔2.08%。

而009816另收錄了7個0050沒收的成分股，分別是：

京元電子、華城、欣興、金像電、創意電子、彰銀、東元，這7個股票加起來也只佔009816的4.12%。

所以說選股條件造成的兩者差別其實非常小，真正會造成很大影響的，就是之前講的，台積電只佔43%多，然後把多的權重分給近期股價表現好的股票。

比如一些加得比較多的：

日月光在0050 1.61%，但在009816變成5.12%。

聯電在0050才1.01%在006816加到3.25%

台光電在0050才0.85%，在009816加到3.14%

這些所謂的「動能加權」的影響比增減那些成分股要更大。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 市值型 ETF 不配息 成分股

