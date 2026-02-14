009816號稱「會賺錢的0050」？成分股差異僅7檔不到5％…動能加權影響更大
凱基台灣TOP 50（009816）在宣傳的時候 號稱會賺錢的元大台灣50（0050），認為把獲利不達標的股票排除，績效會更好（一些幫宣傳的kol也有這樣的說法）。之前未上市時，就覺得它的獲利條件，其實影響很小。
現在上市了可以實際比對。和0050一共有7個成分股不同：
0050中的台塑、南亞、中鋼、和泰車、南亞科、台塑化、康霈未在009816收錄，但這7個股票在0050中只佔2.08%。
而009816另收錄了7個0050沒收的成分股，分別是：
京元電子、華城、欣興、金像電、創意電子、彰銀、東元，這7個股票加起來也只佔009816的4.12%。
所以說選股條件造成的兩者差別其實非常小，真正會造成很大影響的，就是之前講的，台積電只佔43%多，然後把多的權重分給近期股價表現好的股票。
比如一些加得比較多的：
日月光在0050 1.61%，但在009816變成5.12%。
聯電在0050才1.01%在006816加到3.25%
台光電在0050才0.85%，在009816加到3.14%
這些所謂的「動能加權」的影響比增減那些成分股要更大。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。