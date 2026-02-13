快訊

主動式台股ETF規模創高、達1,739.29億元 九檔同創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
九檔規模新高的主動式台股ETF。資料來源：CMoney
九檔規模新高的主動式台股ETF。資料來源：CMoney

投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模再度創高突破1,700億大關，來到1739.29億元。11檔中有9檔規模也同創新高，其中規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50（00991A）、主動安聯台灣（00993A）。其中，00982A第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.02%，讓投資人息利雙收最可期，想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創新高後，投資難度也提高，指數表現高檔震盪難免，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

00982A經理人陳沅易強調，台股隨著評價面走高，接下來股市波動可能震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

00992A經理人陳朝政指出，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

