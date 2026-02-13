內扣輸0050、009816照買？00935主打「創新科技」選股…網兩派戰翻：不如買正二

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股封關期間，投資人沒閒著，反而把時間拿來研究ETF。PTT股板近期討論焦點之一，就是野村臺灣新科技50（00935）。這檔主打創新科技選股邏輯、電子股高純度配置，也讓不少投資人拿來與元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、凱基台灣TOP 50（009816）相比。

原PO指出，00935追蹤「臺灣創新科技50指數」，透過FactSet資料辨識創新科技產業，並設有流動性、市值、研發費用占比、營業利益為正等多項篩選條件，最後採自由流通市值加權，單一個股上限30%、前五大上限65%。

最新成分股約99%為電子股，成立以來指數報酬位於臺灣50指數上緣。不過費率0.435%相較0050的0.22%偏高，也成為討論焦點。目前規模約185億元，近一年成長約2倍。

支持者認為這檔科技純度高、成分集中，「這隻很強，普羅大眾買0050，我是買這支...」、「漲幅蠻常超越0050，小跟幾十張」、「這檔很強」、「在車上了」。也有人點出持股結構，「這隻GG佔30%左右 發哥12% 台達11% 日月光6.5% 其他都電子股」。有投資人分享實際配置，「這隻我有配置20張 還不錯」，認為可作為電子股分散工具。

但也有人質疑費率與策略優勢，「不如正二」、「直接買gg？」、「放長期，我還是相信不加入額外條件的純市值，加上低內扣帶來的優勢」。另有投資人提到0050內扣降低後的競爭力，「0050內扣不是降到0.075%嗎」。也有人轉向其他選項，「要科技主題我還是買0052」、「009816才對，費率比 0050低」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

