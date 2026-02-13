0052和0050漲幅領先是沾台積電（2330）的光！陳重銘：但都輸給護國神山

台積電（2330）的投資人開心了，從去年底的1550元漲到封關的1915元，1個多月漲幅高達23.5%！持有台積電的ETF當然也跟著開心，可是漲幅有比台積電更高嗎？

看看富邦科技（0052）跟元大台灣50（0050），最近一周漲幅領先，明顯是沾了台積電的光。因為0052有71.74%是台積電，0050則是64.56%，從去年底到封關期間，0050報酬率是19.2%，0052則是21.6%，看到沒有，台積電比重越高的報酬率就越高，但都輸給台積電的23.5%。集中度這麼高已經沒有ETF的分散效果，還不如直接買台積電，還可以得到更高的報酬。

當然啦，還是有專家覺得台積電是個股，萬一倒閉會有風險，0050持有50檔成分股相對安全。看一下0050持有420110張台積電，總價值超過8000億元。0050對台積電最有信心，反而那些0050專家最沒信心？

萬一台積電出狀況，0050的投資人絕對跟著下地獄，因為持有8000億喔！

所以，0050的投資人，是最應該求神拜佛保佑台積電持續大漲，絕對不要說台積電不好，不然你第一個遭殃。

那麼，既然希望台積電很好，你幹嘛不直接買台積電，漲幅還比較高！

萬一，我是說萬一喔！萬一台積電真的出狀況，我是隨時可以出清台積電走人。

但是0050呢？因為指數會繼續持有台積電，所以0050會一路抱著台積電，直到股價跌掉99%，市值低於50大之後才會被剃除。

0050是被動型的ETF，就算台積電一路往下，投資人還是會被迫抱著台積電，因為0050是被動型。主動型的可以第一時間開溜，被動型的就是不行。

投資指數是不錯，但是你要正確的了解指數，特別是過度集中在單一個股，沒有分散性就不是指數投資。

金管會早看出「過度集中」的問題，所以除了早期的0052、0050、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）...法律不溯既往，後面推出的ETF都受到「台積電條款」的約束，也就是持有台積電最多只能跟大盤一樣，目前是45.4%。

這類型的ETF，分散性會比較均衡，也比較符合指數投資的觀念。

有人喜歡造謠我在攻擊0050，其實我只是說明指數的分散性，以及提醒我的粉絲朋友「買台積電贏0050」，我只是想讓粉絲多賺一點。#0050不是不好_只是台積電更好。

你也不妨思考一下，0050就是沾台積電的光，台積電報酬率是0050的好幾倍，為何還是有人一直說「0050比台積電好」？他為何要害你少賺？

我沒有討厭0050，我只是想幫粉絲多賺一點。

事實上，聽我話買台積電的粉絲，賺的也比0050多很多，這是一個事實。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。