0056一年配1元跟老婆就生活無虞！施昇輝：真跌到1萬點以下可賣0050補貼生活

底氣

如果你的工作永遠不會被AI、機器人取代，你就有了工作的底氣。如果會被取代，那就必須具備不工作的底氣。

我在2003年被迫離開職場時，當時43歲，我的底氣是我有1000萬，還有一間已繳清房貸的房子。我自認為一年只要投資報酬率有10%，就能賺100萬，一家人生活就沒問題了（我是大男人主義，怎麼可以給老婆養！）

但這個底氣來自於我一年可以賺10%的「信心」，結果2008年金融海嘯，讓我知道這根本不算底氣。

底氣應該是指如果事與願違，你還能不能活得下去？

還好那時我把虧損的個股通通換成元大台灣50（0050），但當時我並不認為0050將成為我未來的底氣。為了養活一家人，我已經沒有薪水，當然得賺0050的價差。如果知道永不賣出0050，現在資產會是當年的10倍，我就該厚著臉皮給老婆養。

我現在的底氣之一是只要元大高股息（0056）一年配1元股息，我和老婆就生活無虞。0056曾經好多年只能配1元，但當時大盤還在1萬點以下。我就不相信台股還會回到1萬點以下。

我現在的底氣之二就是我還有很多0050，真的跌到1萬點以下，我可以賣0050來補貼生活。

◎感謝 樂活分享人生 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。