0056一年配1元跟老婆就生活無虞！施昇輝：真跌到1萬點以下可賣0050補貼生活
底氣
如果你的工作永遠不會被AI、機器人取代，你就有了工作的底氣。如果會被取代，那就必須具備不工作的底氣。
我在2003年被迫離開職場時，當時43歲，我的底氣是我有1000萬，還有一間已繳清房貸的房子。我自認為一年只要投資報酬率有10%，就能賺100萬，一家人生活就沒問題了（我是大男人主義，怎麼可以給老婆養！）
但這個底氣來自於我一年可以賺10%的「信心」，結果2008年金融海嘯，讓我知道這根本不算底氣。
底氣應該是指如果事與願違，你還能不能活得下去？
還好那時我把虧損的個股通通換成元大台灣50（0050），但當時我並不認為0050將成為我未來的底氣。為了養活一家人，我已經沒有薪水，當然得賺0050的價差。如果知道永不賣出0050，現在資產會是當年的10倍，我就該厚著臉皮給老婆養。
我現在的底氣之一是只要元大高股息（0056）一年配1元股息，我和老婆就生活無虞。0056曾經好多年只能配1元，但當時大盤還在1萬點以下。我就不相信台股還會回到1萬點以下。
我現在的底氣之二就是我還有很多0050，真的跌到1萬點以下，我可以賣0050來補貼生活。
◎感謝 樂活分享人生 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。