台積電恐需跌99％才會被踢出0050成分股？雨果揭「汰弱」背後的漫長

0050汰弱留強的殘酷真相

很多人談到元大台灣50（0050）時，常用一句話帶過，就是它會汰弱留強。聽起來像是自動升級系統，表現差的自然淘汰，留下來的都是強者。但如果把數字攤開來看，這個「汰弱」的過程，其實遠比想像中殘酷。

0050是以市值排序選出前50大公司。這表示，公司若想被踢出成分股，市值必須跌到50名之外。如果原本是前段班，要跌到那個位置，幅度往往非常驚人。

以目前權重最高的台積電為例，權重約64.56%。如果今天它真的被淘汰，用簡單比例推算（其他成份股不變），股價可能要從1915元跌到約14.5元，跌幅高達99.2%。這種幅度，幾乎等同企業體質全面崩壞。

再看排名第2的鴻海（2317），權重約3.82%。若要被擠出前50名，股價可能要從227元跌到約25.1元。跌幅約89%，這對多數投資人來說，早已是重傷。

排名第10的聯電（2303），權重約1%。假設它掉出前50，股價可能從62.8元跌到約29.8元。跌幅約52.6%，過程同樣不會輕鬆。

即便是中段班，第25名的統一（1216），權重約0.5%。若被淘汰，股價可能從73.4元跌到31.7元。跌幅約56.8%，也已超過一半市值蒸發。

從這些推算可以發現一件事。所謂的汰弱留強，不是公司剛開始走下坡就被移除。它通常已經跌了50%以上，甚至80%以上，才會真正掉出名單。

如果是排名後段，權重不到0.3%的公司。即便被替換，對整體ETF影響有限，投資人感受不深。但若是前段權值股走弱，過程會非常漫長。

目前50檔成分股中，其實已有公司出現虧損。股價也已經回落超過50%。只是因為整體市值仍在前50名之內，所以還留在名單。

當然，實際情況也可能是後面幾十家公司的市值規模追趕上來，特定企業的跌幅並沒那麼大，市值的變化是整體變動的。

這也提醒一件事。0050的機制確實會隨時間自動調整結構。但它並不是一種即時止血機制。

投資人若只看到「自動汰弱留強」這幾個字，可能會誤以為風險會被快速排除。實際上，風險往往已經反映在大幅下跌之後。

這並不是否定指數化投資的邏輯。而是理解機制本身的運作方式。當市場景氣循環、產業更替發生時，市值排序會慢慢調整，而不是瞬間翻轉。

因此，持有0050的本質，是接受整體市場結構的變化。強者留下，弱者慢慢退場。只是這個退場過程，可能比想像中更久，也更痛。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。