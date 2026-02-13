封關領0056、0050股息4萬紅包！存股哥資產破1203萬：比誰持有更長時間

＊原文發文時間為2月11日

2/11什麼日？是封關日也是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）股息發放日，今天我領到0050股息$7,140、0056股息$36,362，我的總值也在封關日突破個人新高，目前是1203萬，過去一年就算經歷4月大跌，我仍收穫頗豐。

回頭看到2024年中，那時候高股息就一路跌加上降息，很多人都放棄了但我還是不斷買進，甚至去年再擴大槓桿繼續買，同時加上0050讓資產更具動能，終於在這3-4個月把過去一年多沒漲的一次漲足。

雖然我的主力部位是高股息，可能漲幅沒有單買市值型或台積電那麼多，不過我認為自己的組合是可以讓我放心大膽使用槓桿的配置，且同時兼顧現金流與資產增幅，我覺得這樣操作起來相當舒適。

存股就是這樣，你可能會經歷一大段時間的盤整或下跌，但可能漲幅會集中在某幾個月，那只要你在股價還在低點時不斷買進，等到上漲時你就會感覺吃了大補丸一樣資產跟現金流突飛猛進的增長

這才是存股最真實的狀況，而不是你買進之後就一路往上爆衝，更多時間你會經歷低檔時的不確定感，所以我才說存股比得不是誰會選股、誰更會買在低點，而是比誰能持有更長的時間。

今天領到4萬多股息，我肯定是持續再投入的，不過只買了300股0056，剩下的股息就當作市場包給我的紅包，留在身上過好年，這邊也祝看到文章的各位新年快樂、財源廣進！

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。