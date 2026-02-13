台股ETF 規模變大

台股金蛇年封關日大漲532點，收上33,605點，再度改寫新紀錄，助攻台股ETF規模表現，元大台灣50（0050）、國泰台灣科技龍頭、主動統一台股增長等指標ETF規模跟著改寫新高，富邦科技馬年開市將有望挑戰入列千億元俱樂部成員。

根據CMoney統計，金蛇年封關日規模前15大的台股ETF規模都在400億元之上，依序為元大台灣50的12,490.64億元、元大高股息5,392.48億元、國泰永續高股息4,714.83億元、群益台灣精選高息4,105.61億元、富邦台50的3,332.31億元、元大台灣高息低波1,247.13億元、復華台灣科技優息1,216.10億元、富邦科技958.16億元、元大台灣價值高息918.68億元、國泰台灣科技龍頭899.00億元、大華優利高填息30的818.37億元、主動統一台股增長605.76億元、元大台灣50正2的568.01億元、國泰台灣領袖50的476.96億元、富邦公司治理444.16億元。

其中，在金蛇年封關日規模也創下新高的主要台股ETF有元大台灣50、富邦台50、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、主動統一台股增長、國泰台灣領袖50以及富邦公司治理。

對比金龍年封關日表現，規模超過千億元的檔數由八檔降至七檔，元大台灣50持續蟬聯第一大，且規模激增8,021.39億元、元大高股息大增1,536.19億元，上升至第二大、群益台灣精選高息增胖1,011.6億元，排名維持第四大、富邦台50也大增1,348.29億元，上升至第五名。

富邦科技大增797.16億元，從第23名次迅速攀升至第八強，挑戰成為規模千億元的新成員、至於蛇年成立的主動統一台股增長規模也大增577.66億元，封關日站上600億元關卡。另外，國泰台灣科技龍頭、國泰台灣領袖50、元大台灣50正2增加超過200億元，大華優利高填息30和富邦公司治理也增胖超過百億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。