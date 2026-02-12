幾歲開始教孩子理財…答案是「昨天」！害怕高點不敢進場？專家：持續待在市場

Q：你會給初學投資、想開始累積財富的人什麼建議？何時該開始學習財務責任？

布萊恩．布倫伯格：

很簡單，當你第一次帶孩子去麥當勞，他們卻抱怨說朋友的父母都帶他們去吃壽司時，就是開始教育孩子財務責任的時刻。理財，其實就是一條從麥當勞到壽司的路。

對投資新手而言，首先必須學會的是編列預算，這樣才能規畫儲蓄。你沒有先把錢存下來，就不可能投資。要養成習慣把錢存進銀行，再把其中一部分放進定存、另一部分投入退休儲蓄工具。如果能做到這幾件事，那你大概就不需要聽我的建議了。

Q：妳會給想投資、累積財富的人什麼建議？妳覺得什麼時候該開始教孩子理財？

泰勒．里格斯（TaylorRiggs）：

要早早開始，並持續下去。多數人起步太晚，是因為害怕且不知道該怎麼做。而當市場大幅修正時，他們會緊張並賣出，不敢繼續投資。我最大的建議是：「持續待在市場中，不要猜測時機。」因此，要盡可能從年輕時就開始投資，並長期持有。

最近，我剛買了一檔追蹤標準普爾500指數（編按：簡稱標普500，追蹤美國證券交易所上市的500家大公司）的指數股票型基金（exchange-traded funds，簡稱ETF，編按：追蹤特定指數的基金，可用小額資金買到多種證券組合，分散風險），並採取定期定額投資策略，定期投入固定金額。即使市場使我緊張，我也盡量不賣出。我只希望能透過這種方式累積財富，因為我知道20年後的標普500，一定會比今天更高。 大是文化《我一生中聽過的最好建議》，作者：黛娜．佩里諾

至於什麼時候該開始教孩子理財，我會說：昨天就該開始！我相信學理財，永遠不嫌早。我有一個6個月大的女兒，雖然她還聽不懂，但我帶她去超市時，會邊逛邊大聲說著預算怎麼分配、今天股市的情況，或下週有哪些公司要公布財報等。

每次領薪水，我也會告訴她我替她的「529教育儲蓄計畫」（編按：美國政府設立的教育儲蓄帳戶，有稅務優惠。名稱出自美國國稅法第529條）存了多少錢，甚至幫她開了一個投資帳戶，把她出生時親友送的禮金也放進去。我相信，財務自由是人生中很重要的一課，要從小開始培養，這樣她未來能自在的做出聰明的金錢決定。

（本文摘自大是文化《我一生中聽過的最好建議》，作者：黛娜．佩里諾）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。