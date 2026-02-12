00935、00904漲破67%奪冠亞軍！強壓0050 專家看好：台股新春行情仍多頭
含息報酬前10強名單出爐、半導體型、科技型ETF脫穎而出，強壓市值型，進榜檔數稱霸。
台股今封關日、金蛇年台股ETF漲勢驚人，根據CMoney統計，台股蛇年大展鴻圖，加權股價指數含息報酬達42.85%，台股原型ETF中，金蛇年表現最好的績效前10強，漲勢更為兇猛，包括野村臺灣新科技50（00935）、新光臺灣半導體30（00904），分別奪下69.08%、67.51%，勇奪金蛇年台股原型ETF績效表現冠、亞軍。
根據CMoney統計，台股在金蛇年期間，加權股價指數含息報酬率有42.85%，其中，權王台積電同期表現更大漲71.48%，帶動高含積量台股ETF股價成長跟著吃香喝辣，共計有野村臺灣新科技50(00935)、新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、富邦科技(0052)、中信小資高價30(00894)、國泰台灣科技龍頭(00881)以及元大電子(0053)等7檔，績效大漲逾6成超越大盤表現，表現相當亮麗。
至於市值型ETF龍頭元大台灣50(0050)，金蛇年也有56.66%的表現。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，蛇年台股完美封關，全年瘋漲10,080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中以1,925元再創新天價。
若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續。
投資人與其追逐個股表現，不妨利用台股半導體、科技ETF鎖定績優個股以逸待勞，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群多頭瘋馬行情表現。
隨農曆年後台股開市，詹佳峯認為，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝(Advance Packaging)族群，2026年多頭趨勢難以撼動。
另外，在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量。
詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。
台新投信建議投資人，年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領紅包錢後，分批布局台股半導體型、科技型ETF，可以完整全面捕捉半導體景氣循環進入AI結構性成長的價值重估紅利，透過ETF分散成分股配置，還能鎖定在不同科技次產業中享賺輪動財，中長期績效表現值得期待。
|代號
|名稱
|2026/2/11
收盤價(元)
|今年以來
(%)
|金蛇年期間%
(2025/1/22-2026/2/11)
|00904
|新光臺灣半導體30
|28.51
|26.26
|67.51
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|30.87
|23.83
|56.62
|00935
|野村臺灣新科技50
|37.30
|23.63
|69.08
|00947
|台新臺灣IC設計
|23.26
|23.40
|63.92
|0052
|富邦科技
|46.07
|21.59
|62.79
|0053
|元大電子
|169.05
|19.98
|61.09
|0050
|元大台灣50
|77.20
|19.34
|56.66
|00690
|兆豐藍籌30
|53.25
|19.05
|56.48
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|35.87
|18.74
|61.14
|00894
|中信小資高價30
|32.27
|16.67
|61.59
|-
|加權股價指數
|33,605.71
|16.03
|42.85
資料來源：CMoney，統計至2026/2/11。註：上表採「今年以來」績效排序，報酬率均為含息報酬率。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。