00935、00904漲破67%奪冠亞軍！強壓0050 專家看好：台股新春行情仍多頭

含息報酬前10強名單出爐、半導體型、科技型ETF脫穎而出，強壓市值型，進榜檔數稱霸。

台股今封關日、金蛇年台股ETF漲勢驚人，根據CMoney統計，台股蛇年大展鴻圖，加權股價指數含息報酬達42.85%，台股原型ETF中，金蛇年表現最好的績效前10強，漲勢更為兇猛，包括野村臺灣新科技50（00935）、新光臺灣半導體30（00904），分別奪下69.08%、67.51%，勇奪金蛇年台股原型ETF績效表現冠、亞軍。

根據CMoney統計，台股在金蛇年期間，加權股價指數含息報酬率有42.85%，其中，權王台積電同期表現更大漲71.48%，帶動高含積量台股ETF股價成長跟著吃香喝辣，共計有野村臺灣新科技50(00935)、新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、富邦科技(0052)、中信小資高價30(00894)、國泰台灣科技龍頭(00881)以及元大電子(0053)等7檔，績效大漲逾6成超越大盤表現，表現相當亮麗。

至於市值型ETF龍頭元大台灣50(0050)，金蛇年也有56.66%的表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，蛇年台股完美封關，全年瘋漲10,080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中以1,925元再創新天價。

若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續。

投資人與其追逐個股表現，不妨利用台股半導體、科技ETF鎖定績優個股以逸待勞，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群多頭瘋馬行情表現。

隨農曆年後台股開市，詹佳峯認為，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝(Advance Packaging)族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

另外，在AI驅動下，台積電已成功將「技術領先」的高競爭門檻，轉化為公司高毛利與高現金流量。

詹佳峯認為，隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米於2026年啟動量產，並搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積未來前景，成長曲線不再受限於單一產品循環，而是進入AI半導體產業呈結構性上升的新階段，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力。

台新投信建議投資人，年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領紅包錢後，分批布局台股半導體型、科技型ETF，可以完整全面捕捉半導體景氣循環進入AI結構性成長的價值重估紅利，透過ETF分散成分股配置，還能鎖定在不同科技次產業中享賺輪動財，中長期績效表現值得期待。

代號 名稱 2026/2/11 收盤價(元) 今年以來 (%) 金蛇年期間% (2025/1/22-2026/2/11) 00904 新光臺灣半導體30 28.51 26.26 67.51 00913 兆豐台灣晶圓製造 30.87 23.83 56.62 00935 野村臺灣新科技50 37.30 23.63 69.08 00947 台新臺灣IC設計 23.26 23.40 63.92 0052 富邦科技 46.07 21.59 62.79 0053 元大電子 169.05 19.98 61.09 0050 元大台灣50 77.20 19.34 56.66 00690 兆豐藍籌30 53.25 19.05 56.48 00881 國泰台灣科技龍頭 35.87 18.74 61.14 00894 中信小資高價30 32.27 16.67 61.59 - 加權股價指數 33,605.71 16.03 42.85

資料來源：CMoney，統計至2026/2/11。註：上表採「今年以來」績效排序，報酬率均為含息報酬率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。