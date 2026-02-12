國泰首檔主動式ETF來了！00400A「動能+高息+選擇權」目標打敗大盤

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰台股動能高息（00400A）透過「動能選股+選擇權避險」，讓經理人幫你在震盪市中攻守兼備。記者曾學仁／攝影
全台投資人引頸期盼的國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」證券代碼正式出爐為「00400A」，成為新一代主動式ETF指標級產品，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略，透過金牌經理人主動選股，跳脫傳統被動指數的框架，精準鎖定產業強者。00400A預計於3月23至25日熱血募集，每股發行價新台幣10元，小資族也能以萬元入手，有望參與台股主動選股所帶來的超額報酬契機。

00400A基金經理人梁恩溢表示，在瞬息萬變的股市戰場中，投資人就如同拳擊手，攻守兼備方有機會立於不敗。在進攻時需具備強勁動能，近年來新科技如AI、5G帶動台股屢創新高，但選股難度日益增加，數據顯示2025年台股大盤報酬率雖達25.7%，但市場中僅有15%的個股能跑贏大盤，而這些領先個股的平均報酬率則高達80.2%。00400A的核心價值在於「主動選股」，由專業團隊進行「Bottom-up」深度研究，鎖定先進製程、IC設計及散熱等具有產業趨勢優勢的強者，力求擺脫大盤指數束縛，目標提升超額報酬潛力，為投資人打造更具爆發力的資本利得機會。

除了強悍進攻，穩健防守更是關鍵。梁恩溢說明，許多投資人心中常有疑問「高息股還能兼顧報酬嗎？」00400A展現高度靈活性，打造股利總額＋殖利率的雙重篩選策略，歷史顯示，高股息金額公司在市場多頭年時如2024年的平均報酬可達53.7%，遠高於單純追求高股息率公司的7.2%，這證明「高息兼顧獲利動能」才是王道，透過經理人靈活操作，依據經濟動向彈性調整，當市場過熱時適時獲利了結，波動大時則增加防禦性類股，確保在不同市場週期中都能在收益與成長間取得最佳平衡。

梁恩溢表示，00400A除了個股買賣，同時也納入選擇權策略的「擇時」操作，由國泰金牌團隊依市場波動靈活運用，具備兩大優勢，第一是在震盪市中透過「掩護性買權」即賣出買權，收取權利金來增強收益、降低波動；其次是能根據盤勢判斷，避免在多頭強攻之際因僵化的策略而錯失資本利得，遇到空頭時，也能以期貨作為避險策略。綜上所述，00400A除強勁資本利得潛力外，亦搭配「月配息機制」與「收益平準金」，期望為投資人提供更具彈性的現金流安排。

國泰投信ETF研究團隊指出，選擇主動式ETF時，投研團隊的實力是核心關鍵。國泰投信扎根台灣資產管理26年，總管理規模已逾新台幣2.39兆元，並歷年累積獲得264座國內外大獎肯定，實力驚豔，更擁有超過100人的專業研究團隊，能敏銳捕捉市場先機。國泰首檔主動式ETF「00400A」正是集合金牌團隊之大成，即將於3月23至25日限時募集，投資人可密切注意與金牌教練並肩出擊的絕佳機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

