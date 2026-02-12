00940擁有1064張…苦主嘆「腿麻不走了」 網精算：其實沒賠已經賺

臉書「00940自救會」社團一名網友貼出對帳畫面，寫下「腿麻不走了 就這樣擺著吧」，引發熱議。從截圖來看，00940持股高達1,064張，帳上總損益約-44.7萬元，報酬率-3.24%，不少網友驚呼「這張數很狂」。

依照貼文截圖，持股包含元大台灣價值高息（00940）1,064張，試算損益約-319,981元；另有元大優息投等債（00968B）300張，試算損益約-139,494元。整體總成本約1,379萬元，總市值約1,337萬元，帳面顯示總損益-447,443元。

值得注意的是，畫面為券商「帳上試算損益」，通常僅反映價差，未必包含已領配息，因此實際整體損益可能與帳面數字不同，部分網友也在留言中提到「有領息，應該不會太差吧？」、「早回本了 只是帳面沒顯示而已」。

支持或理性看待的聲音不少「會回來的」、「加油，不要賣。看起來你又不缺錢」、「每次都幾乎當天填息，每月4萬爽爽花也是美滋滋」、「我不是承銷時買的、只要到9.2左右、就會存一點、我看的是股息、還有淨值」。

也有人幫忙試算「配了20次息 直接算最低的 每次都30 等於600*1064張 = 638400诶」，認為若把股息納入，未必真的虧這麼多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。