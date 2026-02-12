父親股市賠錢卻說還算值得？繼承媽媽的0056及兆豐金…施昇輝：別努力改變家中長者

年輕人常會覺得家中長者都非常固執，因為他們總認為自己用這套方法就能活到這麼老，年輕人有什麼資格要他們改變？

我碰過兩個聽眾問我兩個正好很極端的問題。

一個說要怎麼勸只敢存定存的父母買元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）？我說你就讓他們存定存，因為要改變他們對股票的成見很難，何必讓他們老了，還要活在擔驚受怕中？

另一個想勸父親不要再整天在股市殺進殺出，我也勸他放棄，因為如果要他買0050、0056，他就沒了生活重心，會老得更快。爸爸有賺錢最好，如果賠錢，就當做是父親的娛樂費，而且他賠掉的錢是他以前賺到的錢，你也沒有過問的資格。

我父親生前也愛買賣股票，他甚至賠錢也賣，只是想給營業員賺獎金（真的是濫好人），後來他發現自己有點失智，才通通賣光。母親看他存摺，算一下十幾年下來大概賠了幾十萬，我覺得還算值得，因為他平常也沒什麼娛樂。

母親生前和父親正好相反，只敢存定存。後來她有聽我的話，但她喜歡領股息，因為比銀行定存利息多很多，所以買了0056和兆豐金（2886），非常開心。我後來有繼承她的0056和兆豐金，我也很安慰。

不要努力改變家中的長者，他們不聽就算了，因為你又不是他們。

◎感謝 樂活分享人生 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。