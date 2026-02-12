大盤波動大1秒幾十萬上下？真星華直言「沒影響」：存股久了自然市值上升

＊原文時間2月9日。

買進500股元大高股息（0056）+5股台積電（2330）。

最近大盤的波動好大，動輒500點上下，大師兄說的一秒鐘幾十萬上下，就是這麼刺激嗎？

其實還好。因為沒有盯盤，也未把心思都放在股價漲跌上，所以影響不大。

我知道抱久了，總市值會緩步墊高。股價上下波動與情緒起伏，是長期投資獲利所必須支付的入場費，那就乖乖支付代價，不要想著逃票，因為很容易被 MR. Market 抓到而遭受罰款。

近日收到0056股息通知書，9張實領7784元。將來存有30張一次領近2.6萬元，高於勞保+勞退平均月領2.5萬元，還不錯。

至於當季另外兩個月的配息由國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）處理，都高於退撫月退俸，更棒啦。

本周任務結束，等春節假期。

◎感謝 真星華的隨興小窩 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。