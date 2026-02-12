日經225攀上5萬8千點創高 不動產市場可望受惠經濟成長

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日經225指數12日攻上58,000點，2月6日掛牌上市的國泰日本不動產ETF（009817）成為最大受惠ETF之一。投信業者分析，日股創高帶動日本整體經濟，其中，不動產市場受惠經濟成長，租金上漲，市場樂觀看待後市表現，帶動全台唯一一檔聚焦日本不動產市場的海外股ETF 009817躍升盤面亮點，再創市場話題。

法人認為，日本不動產市場租金連年上漲，吸引外資如黑石集團等積極佈局，頂級商辦有機會在今年持續出現兩位數以上的增長。投資國泰投信發行的009817，其連結基金追蹤日本最大東証REIT指數，成分股涵蓋商辦大樓、星級飯店及百貨商場等，是散戶市場想要「錢」進日本投資的優質標的。

國泰日本不動產ETF（009817）經理人游凱卉指出，日本股市自上周以來表現強勢，日經225指數延續多日漲勢，主要推手來自於政治利多與外資湧入，市場預期執政的自民黨在眾議院選舉中大獲勝利，鞏固高市早苗內閣政權，有利於推動財政擴張政策。截至一月底，外資2026年以來累計買超日股已達2.84兆日圓，顯示國際資金對日股結構性改革的肯定，這也連動帶漲日本房地產市場。

國泰投信ETF研究團隊指出，日本政府總務省推動將資料中心分散至地方的高速光通訊計畫，加上半導體供應鏈在地化趨勢，為營建與工業地產帶來強勁需求，顯示日本房地產市場正受惠於AI基礎建設與供應鏈重組的實質需求，而非單純的資金炒作。日本商用不動產在近年展現明顯回升力道，尤其東京辦公室空置率逐步下降、租金上揚，核心商辦搶手。同時，日本觀光需求持續強勁，旅客人潮帶動多類不動產租金與使用率同步受惠。

觀察台人赴日買房的熱潮更是與日俱增，2024年在東京都23區購買新公寓的外國人中，台灣人占比最高；2025年的前六個月，台灣買家更高達六成，台人赴日置產蔚為風潮，海外資金持續流入也充分反映市場認可度。但到日本買房受限於語言溝通、高額稅費與多項持有成本，外國人貸款門檻較高等諸多限制，若沒有充分準備，則建議三思而後行。但現在透過009817，用遠低於購買實體房產的成本，就能輕鬆參與日本不動產市場的商機與紅利，難怪甫掛牌上市就成為熱門標的，吸引對房地產投資有興趣的退休族或小資族等，紛紛納入ETF投資清單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 市場 ETF

