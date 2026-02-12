台股ETF受益人周增35.7萬人 總人數1260.7萬人創高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人近一周增加前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/2/6）
根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數上周增加35萬7,367人，總人數來到1,260萬7,312人連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3,822人。

進一步觀察台股ETF受益人上周增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒（0982A）、主動安聯台灣（00993Av)、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台ESG低碳50(00923)共3檔居次。

主動群益台灣強棒ETF (00982A）經理人陳沅易表示，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI 相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。

群益台ESG低碳50 ETF(00923）經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電（2330）及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，AI帶來的相關題材輪漲機會大。

