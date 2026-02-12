金蛇年台股 ETF 受益人增加前十名 這三類最夯

台股ETF持續火熱，統計金蛇年台股ETF受益人數創高，檔數也創新高。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF目前檔數來到83檔，總受益人在金蛇年增加2,311,558人，總人數來到12,607,312人，觀察金蛇年受益人數增加前十大台股ETF中，以市值型元大台灣50（0050）增加146.8萬人最多，整體來看，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）等共五檔主動式台股ETF上榜人氣最旺，高息型元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）也有上榜。

法人表示，去年是主動式台股ETF發展元年，自2025年5月第一檔產品發行以來，已有11檔產品掛牌交易，提供投資人更多元彈性的台股投資選擇。這11檔主動式台股ETF在操作上也各具特色，像是00982A主動群益台灣強（00685L）棒持股以中小型股為主、大型股為輔，透過全產業布局掌握台股輪動契機，00984A主動安聯台灣高息則瞄準高息股，00980A主動野村臺灣優選擇以大型股為主，00992A主動群益科技創新則是首檔以科技為主題的台股主動是ETF，投資人不妨依據自身的投資偏好，了解各檔產品操作策略後，來挑選適合自己的產品。

主動群益科技創新（(00992A）經理人陳朝政表示，在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以 AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張，台股中長期表現仍正向看待。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。整體而言，金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意台股高息ETF相關投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。