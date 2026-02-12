快訊

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

馬年最強預測 李同榮：台北天龍國將消失、房市迎三強鼎立新時代

0050、0056股息發放…配息再投入竟變「低賣高買」？Ffaarr：還不能立刻拿到錢

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
配息不算什麼壞事，但對於再投入的投資人來說，除息到發放的時間差可能造成「低賣高買」的隱形損失。記者曾學仁／攝影
配息不算什麼壞事，但對於再投入的投資人來說，除息到發放的時間差可能造成「低賣高買」的隱形損失。記者曾學仁／攝影

昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）發放配息，這次比起以往要接近1個月，除息後22天就發息，是一大進步值得鼓勵。

不過因為發息日相對除息日股價較高，所以假如在累積期的投資人拿了配息要再投入，就會變成投信幫你在低點賣，自己再在高點買回，等於是一小筆損失。

如果是提領期，配息的錢要花用就相對還好，不利的點就是用錢要比賣股多等20天才能拿到。

為什麼之前ETF的討論中，指數化投資人大多覺得累積型比較好，或是希望配息少一點好，主要應該就是因為，配息是投信在以不是自己選的時間和數量賣出，還不能立刻拿到錢，相對不方便。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 股息 指數化投資 除息

延伸閱讀

0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

00878、00918、0056、00919…每月定期定額1萬及股息再投入！存股哥：成績不會差

009816不配息反而好？省稅又自動複利…陳重銘曝光「這三點」進化

台股1年噴萬點...早知道就ALL IN？專家：小船撐不住大漁獲、會翻船

相關新聞

0050、0056股息發放…配息再投入竟變「低賣高買」？Ffaarr：還不能立刻拿到錢

昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）發放配息，這次比起以往要接近1個月，除息後22天就發息，是一大進步值得鼓勵。 不過因為發息日相對除息日股價較高，所以假如在累積期的投資人拿了配

台股1年噴萬點...早知道就ALL IN？專家：小船撐不住大漁獲、會翻船

金蛇年台股封關了，先祝大家新年快樂！台股真的沒有極限，一年漲了10,080點！而且光是這禮拜的3個交易日就漲18xx點，漲了5.7%，再看看我們的大功臣「台積電」，去年封關的股價是1135元，今天是1915元，真的可以這樣一直漲漲漲都不跌的嗎？裁判？ 現在看到「創歷史新高」真的已經不稀奇！可能明年的這個時候一張台積電就要300萬了吧，也難怪台積電變成很多抽獎活動的最大獎，不知道大大們今年的戰績如何呢？有沒有跟著這波行情讓資產長大？

009816不配息反而好？省稅又自動複利…陳重銘曝光「這三點」進化

網友問，凱基台灣TOP 50（009816）不配息，而是把股利持續買回，那麼投資人手中的張數會不會增加？答案是不會，會增加的是淨值。 甚麼是ETF的淨值，你可以想像成為平均值，ETF持有很多的成

0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

我不是要唱衰台股，但你真的知道現在是怎麼一回事嗎？ 當元大台灣50（0050）的定期定額戶數比一年前暴增55萬戶，我衷心希望這些人都要堅持下去。 股市會漲但是也會跌，而且都會跌到讓你懷疑人生。

00878、00918、0056、00919…每月定期定額1萬及股息再投入！存股哥：成績不會差

這篇幫你整理主流的幾檔高股息ETF，自掛牌或改制季配息以來，每個月定期定額一萬+股息再投入的結果，每個月存一萬應該是大多數的人都可以負擔的金額，定期定額跟股息再投入則是紀律與基本功。

台股基金再寫佳績 近兩年前十強含息報酬率全數超過110%

台股昨（11）日拉高封關，回顧台股自2024年首季站上20,000點後，受惠AI強勢發展，不到兩年的時間再邁入新里程碑、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。