0050、0056股息發放…配息再投入竟變「低賣高買」？Ffaarr：還不能立刻拿到錢
昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）發放配息，這次比起以往要接近1個月，除息後22天就發息，是一大進步值得鼓勵。
不過因為發息日相對除息日股價較高，所以假如在累積期的投資人拿了配息要再投入，就會變成投信幫你在低點賣，自己再在高點買回，等於是一小筆損失。
如果是提領期，配息的錢要花用就相對還好，不利的點就是用錢要比賣股多等20天才能拿到。
為什麼之前ETF的討論中，指數化投資人大多覺得累積型比較好，或是希望配息少一點好，主要應該就是因為，配息是投信在以不是自己選的時間和數量賣出，還不能立刻拿到錢，相對不方便。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
