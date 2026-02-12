台股1年噴萬點...早知道就ALL IN？專家：小船撐不住大漁獲、會翻船

金蛇年台股封關了，先祝大家新年快樂！台股真的沒有極限，一年漲了10,080點！而且光是這禮拜的3個交易日就漲18xx點，漲了5.7%，再看看我們的大功臣「台積電」，去年封關的股價是1135元，今天是1915元，真的可以這樣一直漲漲漲都不跌的嗎？裁判？

現在看到「創歷史新高」真的已經不稀奇！可能明年的這個時候一張台積電就要300萬了吧，也難怪台積電變成很多抽獎活動的最大獎，不知道大大們今年的戰績如何呢？有沒有跟著這波行情讓資產長大？

不過我看氣氛比起慶祝，不少人也有些懊悔，「我怎麼沒有All in！」、「早知道去年就買了！」、「好可惜，我本來看上那一檔的！」

我朋友也是哀怨地看著我說：「emily...妳看啦！台積電跟0050簡直飛上天！早知到去年我就應該閉著眼睛給它買下去，只要我敢All in，現在就不用在這裡跟妳喝咖啡，搞不好已經在挑要買哪一區的豪宅了...真的會被自己氣死！」

看她懊悔到想撞牆的樣子，真的很有趣，每次都馬是這樣講，「好了啦，千金難買早知道，妳去年也說早知道要買比特幣啊...」

講個小故事，以前村子裡有個年輕的漁夫，有一天，海面上突然出現了百年難得一見的超大魚群，就像今年的台股大行情，所有人都瘋狂地撒網捕魚，每個人都笑得合不攏嘴，只有那個年輕漁夫坐在岸邊大哭，因為他手上的網子太小了，撈上來的魚只有別人的十分之一。

他哭著對一位老漁夫說：「早知道今天會有大魚群，我就去借錢買一張超級大網，或是把我的小船賣了換成大船，這樣我就發財了！」

老漁夫抽了一口菸，淡淡地看著他說：「孩子，還好你沒那樣做。憑你現在這艘小船的噸位，如果你真的撒下那張『超級大網』，當那成千上萬條魚同時入網掙扎的時候，巨大的拉力會瞬間把你的小船弄翻，把你拖進海裡淹死。」

老漁夫拍拍他的肩膀說：「大海（市場）給你的，永遠是你『接得住』的份量。如果你沒有駕馭大船的技術（知識與心態），也沒有足夠堅固的船身（本金），那種『巨大的好運』對你來說，往往是災難而不是禮物。」

很多大大常懊悔自己沒有All in，但當時如果真的All in了，下跌10%時睡得著嗎？抱得住嗎？如果心態扛不住，很可能在魚群剛來的時候，我們就因為害怕翻船而把網子割破(停損)逃跑了。

所以，大大們，別再糾結沒賺到的錢了，今年能賺到這些，代表我們目前的「船」就只能載這麼多，這是最剛好的幸福。

想要裝更多的魚嗎？方法只有一個，不要幻想「早知道」，趕快趁著封關這段時間，好好休息、陪伴家人，明年回到工作崗位上，認真工作、存錢造大船！當船夠大、心夠穩，下次大魚群再來的時候，自然就能笑著滿載而歸！

預祝各位大大，新的一年，「馬」到成功、「馬」上成功、什麼都「馬」有、「馬」不停蹄數鈔票，當然最重要的還是身體健康，每天都要開心喔！

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。