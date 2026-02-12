快訊

「驚聲尖笑」48歲男星驚傳過世！不敵大腸直腸癌病魔 愛妻悲痛證實

威力彩連槓上看13.5億元！命理師曝買彩券3技巧「大幅衝高中獎運」

拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3月31日訪中 擬再延貿易休戰一年

009816不配息反而好？省稅又自動複利…陳重銘曝光「這三點」進化

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
配息就是左手換右手，009816透過將股息自動再投入與嚴選獲利成分股，省下稅金並創造更強的複利效應。中央社
配息就是左手換右手，009816透過將股息自動再投入與嚴選獲利成分股，省下稅金並創造更強的複利效應。中央社

網友問，凱基台灣TOP 50（009816）不配息，而是把股利持續買回，那麼投資人手中的張數會不會增加？答案是不會，會增加的是淨值。

甚麼是ETF的淨值，你可以想像成為平均值，ETF持有很多的成分股，成分股的股價跟持有張數也都不一樣，把這些成分股的總價值加起來，再除以ETF的單位數，算出來的就是ETF的「每股淨值」，這個不用自己算，投信官網都有公告，如果是在盤中交易時段，每15秒會更新一次最新的淨值。ETF有沒有折溢價，全部看即時淨值。

當ETF的成分股配息時，ETF就會拿到股利，先假設後面填息好了，這時候ETF總價值就會提升，所以每股的淨值也會提升。當然啦，如果成分股貼息的話，ETF的淨值也會往下，所以並不是配息越高越好，重點還是填息。

目前009816的規模是216億元，假設他今年拿到10億元的股利好了，當成分股填息時，009816的總值就會從216億元變成226億元，總價值上升就會讓淨值增加。白話文：你沒拿到股利，但是股價上漲。

如果009816配息10億元的話，總價值會維持在216億元，淨值就不會上升。白話文：你拿到股利，但是股價沒上漲。

其實配息只是幻術，因為到頭來還是「把自己的錢配給自己」。

可是為甚麼說不配息比較好？因為中華民國萬萬稅啊，你領到股利要繳所得稅跟補充保費，還有可能把股利拿去爽爽花掉，所以源頭上不給你股利，等於在幫你存錢投資！當股市趨勢向上時，就會有複利效果。

其實，配不配息只能算前菜跟沙拉，009816真正進化的有：

1.成分股要賺錢

臺灣50指數只挑選市值大的公司，就算是零營收、賠錢的康霈（6919）一樣入選。009816嚴格挑選「近四季稅後純益總和> 0」，避免成分股裡面有拖油瓶。

2.持股分散性較佳

台灣50指數用市值來決定權重，結果有超過6成集中在台積電，其他49之成分股平均一檔僅零點幾%權重，根本是路人甲乙丙，沒有表現的空間。009816的台積電權重與大盤相當(約43%)，持股更為分散，每一檔成分股都有發揮的空間。

3.動能加碼

009816還引入了「動能加碼」機制，把權重分配到高成長的成分股，創造出過去18年超越大盤169%的漂亮績效。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 市值型

延伸閱讀

美製車關稅傳歸零「汽車降價1成」？網不信：台灣玩法是加價賣

趁大跌買進15張009816！杉本讚「不配息」2優點：不追高不猜點、持續參與

00878、00918、0056、00919…每月定期定額1萬及股息再投入！存股哥：成績不會差

0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

相關新聞

台股1年噴萬點...早知道就ALL IN？專家：小船撐不住大漁獲、會翻船

金蛇年台股封關了，先祝大家新年快樂！台股真的沒有極限，一年漲了10,080點！而且光是這禮拜的3個交易日就漲18xx點，漲了5.7%，再看看我們的大功臣「台積電」，去年封關的股價是1135元，今天是1915元，真的可以這樣一直漲漲漲都不跌的嗎？裁判？ 現在看到「創歷史新高」真的已經不稀奇！可能明年的這個時候一張台積電就要300萬了吧，也難怪台積電變成很多抽獎活動的最大獎，不知道大大們今年的戰績如何呢？有沒有跟著這波行情讓資產長大？

009816不配息反而好？省稅又自動複利…陳重銘曝光「這三點」進化

網友問，凱基台灣TOP 50（009816）不配息，而是把股利持續買回，那麼投資人手中的張數會不會增加？答案是不會，會增加的是淨值。 甚麼是ETF的淨值，你可以想像成為平均值，ETF持有很多的成

0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

我不是要唱衰台股，但你真的知道現在是怎麼一回事嗎？ 當元大台灣50（0050）的定期定額戶數比一年前暴增55萬戶，我衷心希望這些人都要堅持下去。 股市會漲但是也會跌，而且都會跌到讓你懷疑人生。

00878、00918、0056、00919…每月定期定額1萬及股息再投入！存股哥：成績不會差

這篇幫你整理主流的幾檔高股息ETF，自掛牌或改制季配息以來，每個月定期定額一萬+股息再投入的結果，每個月存一萬應該是大多數的人都可以負擔的金額，定期定額跟股息再投入則是紀律與基本功。

台股基金再寫佳績 近兩年前十強含息報酬率全數超過110%

台股昨（11）日拉高封關，回顧台股自2024年首季站上20,000點後，受惠AI強勢發展，不到兩年的時間再邁入新里程碑、...

高含「積」量ETF績效閃亮 富邦科技近一周勁揚6%居冠

金蛇年封關日大漲，台股雙喜臨門，不僅大盤衝破歷史高點，護國神山台積電也創下收盤與盤中新高，收在1,915元歷史天價，帶動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。