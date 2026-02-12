0050定期定額戶數比一年前暴增55萬戶！Jet Lee：別忘了股市也會跌到讓你懷疑人生

我不是要唱衰台股，但你真的知道現在是怎麼一回事嗎？

當元大台灣50（0050）的定期定額戶數比一年前暴增55萬戶，我衷心希望這些人都要堅持下去。

股市會漲但是也會跌，而且都會跌到讓你懷疑人生。

真正能讓你財富倍增是在股市低迷而且沒人要的時候，你卻堅持己見的繼續撿回來。

祝福大家都能穿越牛熊。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。