00878、00918、0056、00919…每月定期定額1萬及股息再投入！存股哥：成績不會差

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
與其追求短期暴利，不如堅持每月1萬定期定額並將股息再投入。台股示意圖。（本報資料照片）
這篇幫你整理主流的幾檔高股息ETF，自掛牌或改制季配息以來，每個月定期定額一萬+股息再投入的結果，每個月存一萬應該是大多數的人都可以負擔的金額，定期定額跟股息再投入則是紀律與基本功。

可以看圖表整理，如果你真的照表抄課，那你現在的結果應該不會太差，就算沒有達到回測的數字，累積到現在少說也有一筆為數不少的資產，還是強調長期持有、股息再投入的重要性，並且要有耐心等待時間給你獲利。

存股不是你今天存然後股價一路高歌猛進往上爆衝，短短幾個月給你可觀的獲利，事實上更多時間是在回檔、盤整並且等待下一次的漲幅。

我認為你要用存股這個反人性的策略之前還是要好好釐清自己要的是什麼，不然你可能會存得非常痛苦，開帳號以來我看過太多人覺得存股是個很沒效率也很難長期維持的策略，但以我自己的經驗，最後的成果你一定會很滿意。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

