四大類債券ETF風光 金融債投等債表現佳

金蛇年金融市場雖遭遇對等關稅挑戰，不過隨政策不確定性陸續解除、經濟溫和成長，加上AI趨勢成長明確下，主要股市多繳出亮麗佳績。債市雖然一度受到聯準會降息預期反覆的干擾，但整體來看仍舊表現不俗，四大類債券ETF也大多走揚。

若將投信發行債券ETF分成投等債、非投等債、公債以及新興債四大類型來看，投等債ETF中又以企業體質穩健並且受惠降息的金融債ETF表現最佳，包括永豐ESG銀行債15+（00958B）、富邦歐洲銀行債、群益投資級金融金蛇年累積報酬都超過5%；非投等債ETF在息收優勢加持下，全數走揚，以群益優選非投等債漲2.4%表現最佳。

美債ETF則以7-10年類型表現突出；新興債ETF在美元走弱下，吸引資金配置，表現最為強勢，績效前五名的凱基新興債10+、中信低碳新興債、復華彭博新興債、台新JPM新興債，和群益投等新興公債漲幅都在6%以上。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，整體來看，鑒於全球經濟溫和成長，非投等債發行企業財報表現多數優於預期，顯示整體獲利韌性具支撐；此外，企業發債活動緩解到期壓力，有助於資本結構進一步改善。在基本面穩健與償債能力提升下，非投等債違約風險可望維持於相對低檔水準，加上又具備收益優勢，可望吸引資金配置。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，從產業基本面來看，以美國金融業為例，大型銀行業由於利息收入、手續費增加、信用損失與備抵減少、交易表現佳，而開出優於預期的財報，獲利前景看好，加上貨幣政策寬鬆，對金融業來說也是順風環境，其中大型金融機構因資本充足，其所發行債券更是投資組合中不可缺少的優質收益標的。

