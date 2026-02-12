台股基金再寫佳績 近兩年前十強含息報酬率全數超過110%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（11）日拉高封關，回顧台股自2024年首季站上20,000點後，受惠AI強勢發展，不到兩年的時間再邁入新里程碑、站穩30,000點大關。盤點國內一般股票型基金近兩年績效前十名，含息報酬率全數突破110%，高於加權指數，展現台股基金長期投資潛力。

根據投信投顧公會分類，國內一般股票型基金超過百檔，近兩年績效站上三位數的台股基金有32檔，包括凱基台灣精五門基金、街口台灣基金、安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣，分別繳出140.4%、137.9%、129.7%的含息報酬率，今年以來也持續跑贏大盤。

法人指出，台股自今年開局就頻傳佳績，而護國神山的法說會更為投資人注入一劑強心針，在AI發展的浪潮中，相關台廠無疑已登上世界主舞台，持續成為市場資金寵兒。台股基金透過經理人主動操作，不僅能參與台股成長動能，也可掌握產業輪動紅利。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，2026年將是AI發展的關鍵節點，不僅美國四大雲端服務供應商持續大幅增加資本支出，各國對於AI基礎建設的軍備競賽也如火如荼進行，市場對於台、美股今年及明年的每股盈餘預估持續上修，股市上演慶祝行情仍值得期待。

街口台灣基金則受惠持有的成分股中，記憶體族群占比高，推升績效表現。街口投信指出，記憶體此波漲勢的核心動能來自於AI伺服器對HBM高頻寬記憶體以及儲存記憶體的強勁需求。由於三大巨頭三星、SK海力士、美光紛紛將產能由傳統製程轉向HBM與高階DDR5，並且優先供貨對於價格敏感度較低的CSP業者與AI伺服器用戶，推升DRAM報價走高。

此外，AI基礎建設擴張，由於AI資料中心對於大量資料有儲存的強烈需求，在硬碟產業多年未擴廠的情況下，SSD成為資料中心另一個選項，市面上的SSD價格也隨之大漲，在需求推升下也使得NAND記憶體報價大幅走揚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

