日半導體商品飆風再起 00951上漲34.27%稱冠

股票ETF今年來漲勢驚人，其中，績效表現最好的還不是台股，而是鄰近的日股。據CMoney統計，今年來含息報酬表現前十強ETF中，台新日本半導體（00951）上漲34.27%稱冠，中信日本半導體以34.24%居次，其他像中信日本商社、富邦日本正2也同時擠進績效前十強，日股ETF表現突出。

由於日本政局穩定激勵，日股「高市效應」發酵，加上日前台積電擴大投資熊本廠升級至3奈米，市場樂觀看高市將落實積極財政，帶旺今年日本相關ETF績效表現搶眼，其中，最值得注意的是半導體產業。

台新投信ETF投資團隊指出，日本首相高市早苗的最新著作「邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」中，強調日本應進行「危機管理型」的大規模財政投入，高市特別點出，半導體是「產業的糧食」，在當前競爭社會中，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱，此番看法凸顯其對於日本半導體的重視程度。

台新投信強調，日本政府近年將半導體視為「國家戰略產業」，透過補助、稅務優惠及研發支持等政策扶植本土供應鏈。隨日本高市政策推出，市場預期日本央行將採取溫和升息策略，有望吸引外資進入日本股市，讓前景明朗的日本半導體產業更將受惠。

展望未來，台新投信建議，日本AI應用需求暢旺、加上國家半導體政策延續，將共同推動日本半導體產業中長期復興，透過日本半導體ETF中長期布局，將可完整參與未來成長趨勢。

中信日本商社ETF經理人辛忠駿表示，日本五大商社雖沒有直接的國防相關業務，但是商社提供上游原料貿易支持，例如國防相關戰略資源（鋼鐵、銅、稀土等），還有能源相關（原油、電力等），許多都屬於軍民兩用的資源，透過民間企業產業鏈間接流入軍工領域，隨高市政府落實軍事防禦能力，五大商社仍可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。