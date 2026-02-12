高含「積」量ETF績效閃亮 富邦科技近一周勁揚6%居冠

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
高含積量ETF 績效閃亮。（歐新社）
金蛇年封關日大漲，台股雙喜臨門，不僅大盤衝破歷史高點，護國神山台積電（2330）也創下收盤與盤中新高，收在1,915元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

根據統計，台股ETF中共有44檔成分股中有台積電，以持有張數來看，元大台灣50（0050）持有42萬張最多，其次為富邦台50持有11.2萬張，另外包括主動群益台灣強棒、主動統一台股增長、主動復華未來50、國泰台灣科技龍頭、富邦公司治理、群益台ESG低碳50等共19檔台股主被動ETF，都有千張以上的持有，近來績效也跟進水漲船高。

篩選持有台積電逾千張的台股ETF，近一周績效表現以富邦科技漲6.0%最高，其次是元大台灣50（0050）成長5.9%，富邦台50（006208）則緊追在後，績效成長5.8%。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，美股科技大廠紛紛上修全年展望，並增加今年資本支出，可望帶動整體產業鏈產出增幅，也為台股成長添底氣。台灣科技業者是全球AI產業最重要供應商，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。面對AI位處台股高成長賽道，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，蛇年台股上漲逾萬點，且漲勢集中權值股、高價股，除了台積電創新高，千金股也達33檔，顯示台股儘管進入農曆年假封關期間，在台積電的領軍下，大盤首季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續。投資人與其追逐個股表現，不妨利用台股半導體、科技ETF鎖定績優個股，利用台股年後類股輪漲攻勢下，完整掌握利基族群多頭行情表現。

隨農曆年後台股開市，詹佳峯認為，機構法人資金將重新整隊，由AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

隨著台積電3奈米製程持續放量、2奈米啟動量產，搭配CoWoS等先進封裝需求長期擴張，市場已普遍看好台積電未來前景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高含「積」量ETF績效閃亮 富邦科技近一周勁揚6%居冠

