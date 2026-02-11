鴻勁列入 MSCI 成分股 九檔台股主動式 ETF 超前部署
MSCI明晟11日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁（7769）一檔，受利多消息帶動，盤中股價直奔漲停，站上4,000元大關再創新高。
據統計，有九檔主動式台股ETF超前部署，其中主動復華未來50ETF（00991A）持有300張最高，持股比重5.1%，位居第六大持股。受惠鴻勁股價勁揚，加上其他前五大持股如台積電（2330）、南亞科（2408）、群聯（8299）、台光電（2383）、台達電（2308）等維持紅盤走勢，帶動00991A盤中大漲近2.5%，表現優於大盤，累計近一月股價報酬13%，高居主動式台股ETF之冠。
主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，預期台股持續受惠AI發展，相關供應鏈孕育產業贏家，並提供主動式ETF選股布局機會，後續看好半導體測試、銅箔基板等AI規格升級題材，以及因AI伺服器與高效能運算需求，帶動記憶體、IC載板等產業復甦投資機會。
呂宏宇認為，AI發展之路寬廣，為典範移轉非泡沫，市場出現擔憂AI過度投資及產業競爭態勢改變，雖造成股市波動、但也創造波段進場機會，建議可透過逢低分批或定時定額方式布局。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。