路透：台灣大型投信規劃成立中東ETF 證交所旗下指數公司先作業

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透引述知情人士的話報導，台灣資產管理業者將在台灣證交所的協助下，布局中東市場。路透
路透引述知情人士的話報導，台灣證交所正協助台灣的大型投信公司，成立投資中東的指數型基金（ETF），未來也將尋求跨境雙向投資的機會。

知情人士透露，證交所已指示轄下的台灣指數公司與國際指數編制機構，依據大型投信需求合編指數，以提供未來發行ETF的績效追蹤標的，「因為投信業者客戶有資產布局需求…大家還在持續討論中」。

另一位消息人士表示，證交所近年積極推動與海外交易所合作，除了與日本緊密合作，接下來就是中東地區。在投信業者提出需求後，證交所已啟動相關作業程序，目前正在編制ETF要追蹤的指數。

證交所則表示，蒐集業者需求，拓展跨境ETF合作列為今年主要業務目標之一。交易所已與杜拜交易所簽署合作備忘錄（MOU），只要資產管理業者有需求都會盡力協助。

台灣ETF資產規模不斷增長，依據證交所統計，2025年已來到新台幣7.59兆元，年增18%，為亞太第三大ETF市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 ETF
