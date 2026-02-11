趁大跌買進10張009816！杉本讚「不配息」2優點：不追高不猜點、持續參與

前些日子2月5日~2月6日，下跌了不少百分點，之前杉本就有佈局市值型ETF，但是買建立的倉存不多，剛好研究了009816，發現009816不配息有兩個優點：

1. 適合長期資金規劃 2. 適合為子女規劃成長基金

科技的高速發展帶動台股市值飛躍式成長，台灣最厲害的半導體技術獨步全球，放眼5~10年依然會在高峰上。

如果在生活上的現金流都有穩定了，有一筆長期不動的資金，就蠻適合購入市值型ETF實現資本成長，而杉本的股息還有一些餘額，趁此次下跌購入15張009816，成本價為10.19元。

不追高、不猜點，只相信時間與紀律。

存的是股票，也是未來的安心，雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄，一起加油吧。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。