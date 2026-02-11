「萬一」台積電（2330）弱了、倒閉…0050怎辦？1月驚人的營收成績根本杞人憂天

台積電（2330）的股價漲翻天，但是最近股市網民最關注的焦點除了「要不要抱台積電過年」之外，反而在「台積電如果倒了，元大台灣50（0050）怎麼辦？」的話題上。

沒辦法！誰叫台積電、0050是當今股市最火紅、投資人最愛的2個投資標的，而且0050手上每100元就買了64元的台積電，這說明了兩者緊密的關係，如果台積電倒了，全台救護車大概會不夠用。

於是鍵盤網民開始分析「直接買台積電，不就好了！」、「萬一台積電弱了、倒了，0050怎麼辦？」直接告訴你以下的答案：

一、鍵盤網民就是因為想像力海闊天空，所以又會被稱為「鍵盤分析師」，投資人不必每件事情都隨著鍵盤分析師起舞，不然你的投資就永遠有煩惱、擔心不完的事。

二、擔心台積電未來倒了，怎麼辦？不如自己先想想剛公布的台積電1月營收成績，是特別在哪裡？使得台積電股票在封關前一天，還有一堆法人、投資人搶買、要抱緊台積電來過年，造成股價再創現在的1925元新高？這個問題比較重要吧？

三、台積電的營運如果真的弱了，股價會先跌在前面了，0050的股價當然跟著跌，但是跌幅會因為持有三分之二比重的台積電權重而跌少一點，接下來其他權重個股的比重會隨之增加，達到分散風險的效果，所以0050的投資人不致於很慘啦！

綜合以上結論就是...

如果你是投資心臟很大顆、能投入股市的錢卻有限、但相信台積電是長久好公司的人，建議你就全力買台積電股票就好，別再管台積電會不會去月球設廠、明天太陽升不升起...之類的事！

如果你是穩健投資者、有不少的投資資金，那就0050、台積電都買，比重隨自己喜愛而調整，重點反而應該放在「何時加碼？何時實現獲利？」因為自己的錢，盈虧自負，財經網紅、鍵盤分析師、外資可是不會理你的！

最後，試著解答一下上述第二點的問題：台積電1月份的營收就達到創紀錄的4000億元，未來11個月再創新高紀錄是易如反掌，以台積電自己估的第一季有54～56％營益率來算，這裡預期1月份就可以賺2000億元左右，全年大概可以賺進2.6兆元，每股盈餘就是100元、賺進10個資本額，比原先外資估算的80～90多元還高，換算出台積電的本益比還不到20倍。

這麼讓人驚艷的1月營收成績，難怪法人、投資人到了封關前一天，還一直在買台積電，有懂？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。