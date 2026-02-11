快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

抱股過年首選主動式台股 ETF 00982A 配息10% 最後買進日2/25

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數達1,260萬7,312人，連帶市值成長到4.28兆元。

市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。

觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後紅包行情台股量能可望進一步增溫延續漲勢，不過，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電衝上1,925元！馬年紅包行情可期 把握良機進場布局小台積 ETF

今台股封關日…抱股過年免驚！詹璇依喊「APP關掉」：台積電20年翻16倍底氣曝光

台股封關前衝33072點！00878爆量9.6萬張…抱股過年雙金馬攻略曝光

台股衝33K 今拚亮麗封關

相關新聞

台積電站上1910元創新高！轉攻「高含積量」ETF…009816憑親民價與高流動性突圍

儘管美股昨夜科技股走勢分歧，費半指數與那斯達克指數分別收跌0.68%與0.59%，但台積電ADR逆勢大漲1.83%的強勁表現，成功消弭了市場對封關日的觀望氣氛。今（11）日台股開盤氣勢如虹，加權指數盤

台股攻越 33,000 點 主動台股 ETF 誰勝出

台股2月10日輕鬆突破33,000點新高關卡，但居高風險氣氛亦濃厚，多空兩股力道拉鉅，該抱股過年嗎？主動第一金台股優（0...

0050第一次ALL IN是78元！清流君「嚇尿」：7年後也還是差不多70多塊

＊原文發文時間為2月10日 財經網紅清流君最新發文驚呼「元大台灣50（0050）今天破75元！還記得我學生第一次ALL IN是78元，一路持續買進、瘋狂ALL IN至今⋯沒想到七年後，0050也

00891、00923未除息先賺價差…00830填息卻卡關？一張圖揭密「台強美弱」真相

＊原文發文時間為2月10日 紅框框起來的是這個月除息的中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923） 受惠於台積電強勢，它還沒除息已經有資本利得，00891+26,816，0

債蛙想「畢業」⋯他抱投等債ETF兩年心累：改投市值型行不行？

近期債市表現不如股市，一名網友在PTT以「債蛙想畢業了」發文，透露自己長期存債卻越存越累，想轉向市值型ETF，引發大量回應。討論焦點集中在「買債初衷是否改變」、「現在轉換是否FOMO追高」，以及該不該賣債、改用配息或質押策略去布局市值型標的。

0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

過年前紅包入帳！0056給的早晨小確幸 元大高股息（0056）此次配息並非全額課稅，佔比高達74.02%的「資本利得」不列入二代健保，也不計入個人所得稅，僅約26%屬於需課稅的54C股利所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。