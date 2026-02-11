台積電站上1910元創新高！轉攻「高含積量」ETF…009816憑親民價與高流動性突圍

儘管美股昨夜科技股走勢分歧，費半指數與那斯達克指數分別收跌0.68%與0.59%，但台積電ADR逆勢大漲1.83%的強勁表現，成功消弭了市場對封關日的觀望氣氛。今（11）日台股開盤氣勢如虹，加權指數盤中大漲382點，一舉站上33,455點大關；權值龍頭台積電（2330）更勁揚1.60%至1,910元，顯示資金在長假前夕不僅未退場，反而積極卡位權值股，押注年後開紅盤行情。

在「護國神山」領漲的效應下，與大盤連動緊密的市值型ETF成為今日盤面焦點。觀察盤中表現，各檔指標性ETF皆繳出亮眼成績單...強調動能因子的保德信市值動能50（009803） 上漲1.38%；主動統一台股增長（00981A）上漲1.12%；主動野村台灣50（00985A）亦穩健走揚0.65%。這反映出在台股基本面強韌的背景下，透過ETF一籃子佈局核心資產，已是市場共識。

凱基台灣TOP 50（009816）今同樣受惠於權值股漲勢，股價上漲1.41%來到10.77元，但其成交量能卻大幅領先。截至上午10點22分，009816成交量已突破16.4萬張，遠高於00981A的4.5萬張與009803的近千張。

法人分析，009816之所以能匯聚如此龐大的流動性，主因在於其純粹追蹤市值前50大的特性，加上10元出頭的親民價格，成為投資人參與台積電行情最直接且低門檻的工具。

市場專家指出，隨著台灣在MSCI新興市場指數權重持續提升，全球被動式資金回補台股權值股的趨勢明確，相較於個股在長假期間可能面臨的財報或消息面波動，持有像009816這類高「含積量」且流動性極佳的ETF，更能有效分散風險並完整獲取大盤報酬；009816爆出的巨量，正顯示聰明資金傾向以更穩健的方式「抱股過年」。

展望後市，雖然長達11天的春節休市期間美股仍有變數，但考量台股半導體供應鏈的關鍵地位與資金結構性回流，投資人操作上不宜過度看空。若盤中出現震盪，反而是布局良機；無論是選擇具備動能因子的009803，或是具備流動性優勢的人氣王009816，建議投資人可適度配置，鎖定年後資金歸隊的補漲契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。