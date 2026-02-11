快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電站上1910元創新高！轉攻「高含積量」ETF…009816憑親民價與高流動性突圍

聯合新聞網／ 綜合報導
台股封關日各類市值型ETF表現亮眼，009803漲幅1.58%展現動能，而009816則以逾16萬張的成交量展現最佳流動性。記者陳正興／攝影
台股封關日各類市值型ETF表現亮眼，009803漲幅1.58%展現動能，而009816則以逾16萬張的成交量展現最佳流動性。記者陳正興／攝影

儘管美股昨夜科技股走勢分歧，費半指數與那斯達克指數分別收跌0.68%與0.59%，但台積電ADR逆勢大漲1.83%的強勁表現，成功消弭了市場對封關日的觀望氣氛。今（11）日台股開盤氣勢如虹，加權指數盤中大漲382點，一舉站上33,455點大關；權值龍頭台積電（2330）更勁揚1.60%至1,910元，顯示資金在長假前夕不僅未退場，反而積極卡位權值股，押注年後開紅盤行情。

在「護國神山」領漲的效應下，與大盤連動緊密的市值型ETF成為今日盤面焦點。觀察盤中表現，各檔指標性ETF皆繳出亮眼成績單...強調動能因子的保德信市值動能50（009803） 上漲1.38%；主動統一台股增長（00981A）上漲1.12%；主動野村台灣50（00985A）亦穩健走揚0.65%。這反映出在台股基本面強韌的背景下，透過ETF一籃子佈局核心資產，已是市場共識。

凱基台灣TOP 50（009816）今同樣受惠於權值股漲勢，股價上漲1.41%來到10.77元，但其成交量能卻大幅領先。截至上午10點22分，009816成交量已突破16.4萬張，遠高於00981A的4.5萬張與009803的近千張。

法人分析，009816之所以能匯聚如此龐大的流動性，主因在於其純粹追蹤市值前50大的特性，加上10元出頭的親民價格，成為投資人參與台積電行情最直接且低門檻的工具。

市場專家指出，隨著台灣在MSCI新興市場指數權重持續提升，全球被動式資金回補台股權值股的趨勢明確，相較於個股在長假期間可能面臨的財報或消息面波動，持有像009816這類高「含積量」且流動性極佳的ETF，更能有效分散風險並完整獲取大盤報酬；009816爆出的巨量，正顯示聰明資金傾向以更穩健的方式「抱股過年」。

展望後市，雖然長達11天的春節休市期間美股仍有變數，但考量台股半導體供應鏈的關鍵地位與資金結構性回流，投資人操作上不宜過度看空。若盤中出現震盪，反而是布局良機；無論是選擇具備動能因子的009803，或是具備流動性優勢的人氣王009816，建議投資人可適度配置，鎖定年後資金歸隊的補漲契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 009803保德信市值動能50 不配息 市值型
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

0050第一次ALL IN是78元！清流君「嚇尿」：7年後也還是差不多70多塊

台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

相關新聞

台積電站上1910元創新高！轉攻「高含積量」ETF…009816憑親民價與高流動性突圍

儘管美股昨夜科技股走勢分歧，費半指數與那斯達克指數分別收跌0.68%與0.59%，但台積電ADR逆勢大漲1.83%的強勁表現，成功消弭了市場對封關日的觀望氣氛。今（11）日台股開盤氣勢如虹，加權指數盤

台股攻越 33,000 點 主動台股 ETF 誰勝出

台股2月10日輕鬆突破33,000點新高關卡，但居高風險氣氛亦濃厚，多空兩股力道拉鉅，該抱股過年嗎？主動第一金台股優（0...

0050第一次ALL IN是78元！清流君「嚇尿」：7年後也還是差不多70多塊

＊原文發文時間為2月10日 財經網紅清流君最新發文驚呼「元大台灣50（0050）今天破75元！還記得我學生第一次ALL IN是78元，一路持續買進、瘋狂ALL IN至今⋯沒想到七年後，0050也

00891、00923未除息先賺價差…00830填息卻卡關？一張圖揭密「台強美弱」真相

＊原文發文時間為2月10日 紅框框起來的是這個月除息的中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923） 受惠於台積電強勢，它還沒除息已經有資本利得，00891+26,816，0

債蛙想「畢業」⋯他抱投等債ETF兩年心累：改投市值型行不行？

近期債市表現不如股市，一名網友在PTT以「債蛙想畢業了」發文，透露自己長期存債卻越存越累，想轉向市值型ETF，引發大量回應。討論焦點集中在「買債初衷是否改變」、「現在轉換是否FOMO追高」，以及該不該賣債、改用配息或質押策略去布局市值型標的。

0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

過年前紅包入帳！0056給的早晨小確幸 元大高股息（0056）此次配息並非全額課稅，佔比高達74.02%的「資本利得」不列入二代健保，也不計入個人所得稅，僅約26%屬於需課稅的54C股利所得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。