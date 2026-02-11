0050第一次ALL IN是78元！清流君「嚇尿」：7年後也還是差不多70多塊

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君反串驚喊0050七年沒漲，其實是中間過程已經分割，長期持有資產翻倍才是真相。中央社
＊原文發文時間為2月10日

財經網紅清流君最新發文驚呼「元大台灣50（0050）今天破75元！還記得我學生第一次ALL IN是78元，一路持續買進、瘋狂ALL IN至今⋯沒想到七年後，0050也還是差不多70多塊，怎麼會沒什麼漲啊？我嚇尿了，有人能跟我說為什麼嗎？」這番看似崩潰的言論瞬間引爆討論，難道長期投資台灣市值型ETF，真的會讓人忙了七年卻「原地踏步」嗎？

其實是多數人應該都能懂的「反串」！許多網友馬上破解幽默留言「屈臣氏=去乘4」，一語道破0050曾經歷過「1張拆成 4 張」的股票分割歷史，雖然股價看起來還在70幾元，但長期持有的張數早就翻了4倍，資產增長其實是實實在在的「嚇死人」！

留言區也成了各種投資流派的照妖鏡，許多長期持有者藉機調侃那些試圖波段操作的人「因為你沒有用KD大法賣飛它，所以還在賠錢（反串）」、「之前一直找不到KD賣點，結果『套』到今天反賺了28.5%」。

更有網友感嘆，還好當年沒聽信「賣股求現金流」的說法，否則現在早就把股票賣光了，證明在長線多頭的市場裡，這類「呆呆存」的策略往往勝過頻繁進出的「聰明人」。

這波討論也釣出許多「轉骨」成功的投資人分享戰果。有人直言：「謝謝清流君跟教授，我努力砍了垃圾高股息，才讓我獲利30%」，甚至有實踐「躺平投資術」的網友表示，把個股砍掉All in 0050與定期定額後，第一次看到未實現損益達到7位數，心裡滿滿踏實。當然，也有擁護全球配置的聲音指出「美股正在均值回歸」，堅持配置非美市場的投資人也終於熬出頭。

◎感謝 清流君 部分授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型
×

