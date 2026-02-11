00891、00923未除息先賺價差…00830填息卻卡關？一張圖揭密「台強美弱」真相
＊原文發文時間為2月10日
紅框框起來的是這個月除息的中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）
受惠於台積電強勢，它還沒除息已經有資本利得，00891+26,816，00923+49,056
紅框上面第一排的是國泰台灣科技龍頭（00881）...（部分已經轉00923），上個月除息拿到18萬，跟買進價格相比，扣掉拿到除息的18萬之後，還是+13,581，也就是已填息，一樣是受惠台積電強勢。
最上面的是國泰費城半導體（00830），成分股就是美國的7巨頭，扣掉拿到的9.9萬元除息，剩下-64,296，也就是只有少部分填息。
今年你果做台灣半導體主題ETF填息行情，都是除息後一周內填息，但是做美股費半的半導體填息行情則績效很差。
這是什麼意思？
說白話就是賣鏟子零件的台灣供應鏈景氣很明確，買鏟子的美國M7市場充滿疑慮。
再更白話一點，2026年，今年，台股很強美股很弱！
◎感謝 都明白的存股筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
