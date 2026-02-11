0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意
過年前紅包入帳！0056給的早晨小確幸
元大高股息（0056）此次配息並非全額課稅，佔比高達74.02%的「資本利得」不列入二代健保，也不計入個人所得稅，僅約26%屬於需課稅的54C股利所得。
整理一下近兩年0056的配息組成重點：
配息金額下降、但仍維持穩定：
2024年主要維持在1.07元，2025年則調整至0.866元。雖然配息金額稍有下修，但仍維持每季固定配息的節奏，展現穩定配發的能力。
配息來源高度依賴資本利得：
在2024年的大多數季度中，資本利得佔比超過50%~80%，最高曾達到81.12%（2024 Q3）。
這意味著0056大部分的配息並非來自成分股的「原始股利」，而是來自賣出股票賺取的價差（資本利得）。
風險：高度依賴資本利得，若未來市場轉弱、無價差可實現時，配息金額可能面臨下修。
今天元大台灣50（0050）也同時入帳囉！準備好把這些股息拿去吃頓好的？還是要繼續「利滾利」滾入下一張呢？
◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
