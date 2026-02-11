0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

快訊

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
0056本次配息0.866元且高達7成來自免稅資本利得，雖有高度依賴價差的風險，但趕在過年前與0050同步入帳，正是加菜或再投入的好時機。中央社
過年前紅包入帳！0056給的早晨小確幸

元大高股息（0056）此次配息並非全額課稅，佔比高達74.02%的「資本利得」不列入二代健保，也不計入個人所得稅，僅約26%屬於需課稅的54C股利所得。

整理一下近兩年0056的配息組成重點：

配息金額下降、但仍維持穩定：

2024年主要維持在1.07元，2025年則調整至0.866元。雖然配息金額稍有下修，但仍維持每季固定配息的節奏，展現穩定配發的能力。

配息來源高度依賴資本利得：

在2024年的大多數季度中，資本利得佔比超過50%~80%，最高曾達到81.12%（2024 Q3）。

這意味著0056大部分的配息並非來自成分股的「原始股利」，而是來自賣出股票賺取的價差（資本利得）。

風險：高度依賴資本利得，若未來市場轉弱、無價差可實現時，配息金額可能面臨下修。

今天元大台灣50（0050）也同時入帳囉！準備好把這些股息拿去吃頓好的？還是要繼續「利滾利」滾入下一張呢？

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 資本利得 54C 成分股 股息
