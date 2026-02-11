台股封關前衝33072點！00878爆量9.6萬張…抱股過年雙金馬攻略曝光

9日加權指數盤中回神，收盤漲逾621點，創史上第10大單日漲點，資金紛紛回流，三大法人合計買超新台幣361億元，與上週外資出逃、本土撐盤情勢形成強烈對比；10日更延續昨日氣勢，收33,072點，勢如破竹。國泰投信表示，台股即將於明日封關，觀察2026年以來已歷經28個交易日，收漲機率逾8成，顯見即使今年台股處於相對高位，仍有持續創高的空間，後市可期。

國泰投信補充，近10年封關日數據指出，台股加權指數收漲機率也同樣超過80%，且年後開紅盤機率也有7成左右的勝率，台股本周買氣未減，投資人趕在封關前抱股卡位，如今日單日成交量衝破9.6萬張，為高股息ETF最多的國泰永續高股息（00878），近來因除息話題深受市場青睞，提醒投資人，如欲參與本次配息，最後買進日為2/25，為自己布局金馬投資新氣象。

00878基金經理人江宇騰表示，上週道瓊指數刷新高，美國總統川普更直喊任期內站上10萬點目標，緩解美股壓力，多家台廠大啖AI紅利；00878成分股配置近4成的AI類股，其中聯發科、聯電、日月光與京元電齊漲收紅，順利搭上本次順風車，00878成為川普受惠股之一。

00878基金經理人江宇騰表示，面對長達11天的台股休市，投資人若擔心休假期間美國股市與債券殖利率出現波動，亦可適時留意平均波動相對穩定的金融股，像是旗下有銀行事業體的國泰金、富邦金及中信金，透過00878便能夠一檔布局到位，若在春節期間遇上美股震盪，持有近3成金融股的00878可望為既有資產提供相對的穩定度。

00878自2020年成立以來走過市場多空循環，基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，在編制上聚焦兼具規模及ESG作為的企業，以公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先四大指標為考量篩選出30檔符合條件的企業。指數例行性換股不以單次配發高息的成分股為主，而是更著重在企業經營的穩定性以及過往配息能力，透過定期審視成分股，為投資人在合理的區間下追逐中長期的領息機會，因此深受存股族青睞，根據證交所統計，截至2025年12月，有近28萬人選擇定期定額申購00878，適合爸媽幫孩子存股、退休族追求現金流。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，除了布局產業配置相對分散的00878之外，投資人亦可搭配科技型ETF，像是00881來放大AI類股帶來的長線獲利機會，00881追逐科技市值成長，聚焦台灣大型科技股，包括護國神山台積電、IC晶片設計龍頭聯發科、伺服器組裝大廠鴻海、廣達、華碩等，建議投資人可根據自己的風險偏好，適時調整00878與00881的持有比例，若投資人投資屬性偏向積極，則可增持00881比重；若偏向保守，則可選擇持有較多的00878，來降低資產波動、抱股過年。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。