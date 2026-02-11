蛇年ETF十強漲近八成 期元大S&P黃金正2、道瓊白銀爆發力驚人

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
蛇年ETF十強 漲近八成。聯合報系資料照
蛇年ETF十強 漲近八成。聯合報系資料照

蛇年即將畫下句號，儘管市場波動劇烈，但貴金屬、股票等資產也紛紛繳出超亮眼成績單，盤點ETF表現，蛇年呈現漲多跌少，平均繳出18.64%的漲幅，其中，期元大S&P黃金正2（00708L）和期元大道瓊白銀漲幅超過136%，展現驚人的爆發力。

根據CMoney統計至昨（10）日，蛇年來ETF前十強繳出將近有八成的漲幅，依序為期元大S&P黃金正2的169.40%、期元大道瓊白銀136.79%、復華中國5G的97.46%、國泰臺韓科技95.20%、國泰臺灣加權正2的88.00%、群益臺灣加權正2的87.17%、元大台灣50正2的87.07%、富邦臺灣加權正2的86.19%、富邦日本正2的86.04%、第一金太空衛星79.43%。

進一步來看，槓桿型ETF就占六檔、三檔海外股票ETF、一檔期信ETF。

過去一年，貴金屬寫下大驚奇，根據世界黃金協會分析2025年金價上漲因素，截至11月底地緣政治風險貢獻12個百分點、機會成本降低貢獻10個百分點、經濟擴張貢獻10個百分點、投資增持貢獻9個百分點，四大驅動力大致均衡，顯示金價趨勢已吸引多元動機投資人加入。

元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，未來全球投資力道的增加，可望持續支持金價，無論是從債市外溢，或是與股市新高行情同步配置，都將吸引超越以往的增量資金。近期包括橋水基金創辦人達里歐重申，黃金能平衡投資組合波動，在風險低時表現平穩，而風險來臨時有出色表現，是有效的資產多元化選擇。從長期角度，全球經濟持續成長將引導物價溫和成長，黃金的保存購買力特性具有一定配置價值。

富邦日本正2昨日收上98.6元，近期將挑戰進入百元俱樂部新成員。面對日本明確的結構性成長契機，富邦投信認為，投資人可依不同市場情境進行多元配置。富邦日本透過匯率避險機制，有助降低日圓短期波動對投資報酬的影響，適合在匯市不確定性較高、但看好日本股市基本面的投資人，作為核心或穩健型配置工具。

至於風險承受度較高、看好政策紅利與企業獲利動能帶動指數波段行情的投資人，可搭配布局富邦日本正2，透過槓桿放大日股上漲動能，把握政策方向明朗、資金回流帶來的指數彈升機會，提升投資組合彈性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

