56檔ETF創新高價 中信日本半導體績效30%最吸睛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
56檔ETF創新高價。聯合報系資料照

道瓊工業指數連二日創下收盤歷史新高、日股昨（10）日也改寫歷史新高、台股更首次衝上33K，同步帶動盤面上56檔ETF收盤價跟著創下新紀錄，又以台股、日股相關ETF今年來表現最亮眼。

根據CMoney統計至昨日，在收盤創新高的ETF中，有11檔今年漲幅超過兩成，依序為中信日本半導體（00954）的30.53%、元大台灣50正2的29.33%、群益臺灣加權正2的29.30%、富邦臺灣加權正2的29.15%、富邦日本正2的26.74%、中信上游半導體23.89%、中信日本商社22.40%、中信關鍵半導體22.29%、野村臺灣新科技50的21.81%、元大全球5G的20.47%、富邦台灣半導體20.16%。

進一步來看，以台股標的最多，包含元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、中信關鍵半導體、野村臺灣新科技50以及富邦台灣半導體；日本則有中信日本半導體、富邦日本正2以及中信日本商社；全球則為中信上游半導體和元大全球5G。

展望台股市場，富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，研判本波半導體產業漲勢仍具延續性，台灣IC設計業者的應用布局，也正由傳統行動通訊與工業控制，延伸至太空、低軌衛星等新興產業鏈，為半導體產業中長期成長注入新的結構性動能。

在需求端，AI與大型資料中心持續擴建，推升高頻寬記憶體與高效能運算需求，供需失衡與價格上漲效應同步放大，成為支撐台灣記憶體族群營運動能的核心驅動力，亦為半導體產業後續表現提供重要支撐。

就日股後市來看，現任首相高市早苗在日本第51屆眾議院選舉打出漂亮一仗，中國信託投信指出，在政局超穩定的前提下，日本股市將迎來新一波「復興行情」，其中又以半導體、商社等國家戰略產業受惠最深。

此次選舉結果確立了自民黨強勢主導地位。中信日本半導體經理人許家瑜分析，高市首相力推的政策在民意高度支持之下，後續施行成果可期，重點支援產業，如AI、半導體、造船、量子、國家防衛等，成長動能值得關注。然提醒仍需留意擴大財政支出的財源、寬鬆貨幣政策可能導致日圓持續偏弱及地緣政治風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

道瓊工業指數連二日創下收盤歷史新高、日股昨（10）日也改寫歷史新高、台股更首次衝上33K，同步帶動盤面上56檔ETF收盤...

