台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
買市值型ETF的最大好處，就是它會自動幫你「賣出變壞的公司，買進變強的公司」。中央社
我發現很多人在講買元大台灣50（0050）不如買台積電（2330）這個論點時常常有一個盲點。就是講台積電佔0050超過60%，要是台積電倒了，0050也沒救了...這點很奇怪，怎麼會認為台積電從現在的世界大企業然後一夕之間就倒閉呢？如果真的突然發生這種事，當然台灣經濟會重挫。但按常理判斷就知道這個事件機率微乎其微。

真的在講到股王世代交替，都會是十幾、二十年的過程。那是一種慢慢調整、下跌之後又回頭上漲，然後又再下跌的過程。所以你以為台積電會從六十幾%突然歸零，但其實更有可能的是從六十幾%下降到變成可能只有30%佔比。

你或許會說只要台積電變差就會賣掉啊！誰還在管二十年後的事...我同意你的想法：

但你會怎麼做？

變多差才是你要賣出的價位？

那如果又反彈上漲你真的確定不要買回來？

就算讓你賣掉以後再也不回頭看台積電，那你這些錢又要放在哪裡？

別忘了，如果現金是會被通膨不斷吃掉購買力喔！

其實不只台積電啦！當你現在看著手中這些翻了好幾倍的飆股很開心，但你有想過什麼時候要變現嗎？投資組合不能讓你順利度過退休生活，是變現以後才能讓你買到食物，出國旅遊。我看過很多長輩當年也是買到股價翻了好幾倍的績優股、成長股，但最後卻抱到賣也不是，不賣也不是的窘境。

買被動追蹤大盤ETF最大好處就是，在幾十年的投資過程中，你會被動的「賣出」那些變壞的公司。但是也會被動的買進變好變強的公司。所以你根本不用擔心到你需要現金生活的時候，萬一手上的股票變爛怎麼辦。

因為最好最強的公司肯定是在被動追蹤大盤指數ETF佔比最高。當你要提領變現的時候一定是在賣當時最好的公司股票，而且說不定是賣在股價最漂亮的階段。

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 大盤 通膨
