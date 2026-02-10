玉山投信首檔ETF將登場！00988B於3月2日募集、25日掛牌

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO—玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）將於馬年春節後登場，預計於3月2日至6日正式募集，3月25日掛牌。

玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅三大特色：第一，鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債。

第二，配置上百分百投資於成熟國家，且以8成美國企業優先，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF核心資產。

玉山投信表示，當前全球景氣進入溫和擴張階段，經濟維持穩健，有助於企業營收與獲利穩定成長，配合聯準會降息周期，企業借貸成本下降有利企業再融資與財務槓桿修復，讓具有較高票息的非投資級債再度受到市場資金青睞。

根據統計，自2016年以來，非投等債有9成以上單年表現優於投等債，顯示非投等債在不同景氣循環中具備相對穩健的韌性與吸引力，伴隨景氣與貨幣環境正向轉變，2026年將是收益型資產布局的重要時間點，高票息美元非投資級債更具長期配置價值。

玉山投信指出，玉山嚴選非投債ETF最大特色在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF。

統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，自2016年來多數期間位於8%以上，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率不到7%，有利於提升投資吸引力。

再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追蹤指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

選券上，00988B追蹤指數100%投資於成熟國家發行之債券，看好成熟市場企業財務體質較健全、違約率較低，信用風險相對可控，加上國家政經風險環境較為穩健、債券流動性較高，在此基礎下，00988B追蹤指數8成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌。

為了讓投資人資金運用更彈性，且回歸債券資產優勢，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集、3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息，未來以月月配息方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。

玉山投信強調，玉山嚴選非投債ETF作為玉山投信首檔ETF，是針對現階段利率環境與信用條件改善的背景下，所打造的全方位月配息型債券ETF，透過嚴選高息債券、專注成熟市場、兼具風險控管的債券配置，以及每月配息的設計，00988B有望成為固定收益市場中的投資新選擇，協助投資人於降息周期提前布局、穩健累積資產並提升資金彈性，建立更具韌性的長期收益基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。