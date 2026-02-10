快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

玉山投信首檔ETF將登場！00988B於3月2日募集、25日掛牌

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

看好ETF市場蓬勃發展，預備強勢衝刺ETF市場，玉山投信首檔ETF IPO—玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）將於馬年春節後登場，預計於3月2日至6日正式募集，3月25日掛牌。

玉山嚴選非投債ETF瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅三大特色：第一，鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債。

第二，配置上百分百投資於成熟國家，且以8成美國企業優先，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感的債券ETF核心資產。

玉山投信表示，當前全球景氣進入溫和擴張階段，經濟維持穩健，有助於企業營收與獲利穩定成長，配合聯準會降息周期，企業借貸成本下降有利企業再融資與財務槓桿修復，讓具有較高票息的非投資級債再度受到市場資金青睞。

根據統計，自2016年以來，非投等債有9成以上單年表現優於投等債，顯示非投等債在不同景氣循環中具備相對穩健的韌性與吸引力，伴隨景氣與貨幣環境正向轉變，2026年將是收益型資產布局的重要時間點，高票息美元非投資級債更具長期配置價值。

玉山投信指出，玉山嚴選非投債ETF最大特色在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF。

統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，自2016年來多數期間位於8%以上，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率不到7%，有利於提升投資吸引力。

再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追蹤指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

選券上，00988B追蹤指數100%投資於成熟國家發行之債券，看好成熟市場企業財務體質較健全、違約率較低，信用風險相對可控，加上國家政經風險環境較為穩健、債券流動性較高，在此基礎下，00988B追蹤指數8成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌。

為了讓投資人資金運用更彈性，且回歸債券資產優勢，00988B採取月配息機制，預計3月2日開始募集、3月16日報請成立之後，最快將於6月首次配息，未來以月月配息方式，搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性，提升投資人對於債券ETF的存債感。

玉山投信強調，玉山嚴選非投債ETF作為玉山投信首檔ETF，是針對現階段利率環境與信用條件改善的背景下，所打造的全方位月配息型債券ETF，透過嚴選高息債券、專注成熟市場、兼具風險控管的債券配置，以及每月配息的設計，00988B有望成為固定收益市場中的投資新選擇，協助投資人於降息周期提前布局、穩健累積資產並提升資金彈性，建立更具韌性的長期收益基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 ETF 玉山 布局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

兆豐投信送年菜關懷萬里獨居長者 在地人曾受助後生活改善回頭助人

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

2026「畫家畫玉山」畫作徵選活動起跑

過年紅包別急著花掉！009803近6個月報酬飆31％…「五大因子」抓出台股AI動能

相關新聞

台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

我發現很多人在講買元大台灣50（0050）不如買台積電（2330）這個論點時常常有一個盲點。就是講台積電佔0050超過60%，要是台積電倒了，0050也沒救了...這點很奇怪，怎麼會認為台積電從現在的

00961、00936、00929誰最強？今年報酬率逾5％前三名出列…這檔「銅板價」最好入手

台股蛇年封關進入倒數，今（10）日在護國神山台積電衝上1,875元天價激勵下，加權指數早盤勁揚逾600點，一度改寫33,038點歷史新高紀錄。不過，今年春節假期長達11天，期間美國將公布非農就業及消費

封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

隨著農曆春節封關日步步逼近，台股今日展現強勁的紅包行情，加權指數盤中大漲超過520點，漲幅約1.61%，最高更一度攻破33,000點大關來到33,047點。在半導體與AI權值股強勢領軍下，市場資金全面回流，為即將到來的年節長假奠定極佳的多頭氣勢。 在這波猛烈的攻勢中，市值型ETF成為資金主戰場，但表現卻出現微妙分歧。截至上午 11:25，凱基台灣TOP 50 (009816) 以漲幅2.02%領跑。相比之下，傳統權值型的元大台灣50 (0050) 與其兄弟檔富邦台50（006208），漲幅落在1.83%左右，而強調公司治理的富邦公司治理 (00692) 則上漲1.84%。可以看出，今日「策略型」市值ETF的爆發力，明顯優於單純追蹤市值的傳統型ETF。

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

不敗教主陳重銘表示，近日接受媒體訪問時，被問及年終獎金若未花完，是否適合投入股市，以及是否能直接跟著大盤投資元大台灣50（0050）。他指出，投資的核心概念仍在於「分散」，而這正是指數投資原本應該具備

台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

台積電（2330）近年股價一飛衝天，從2016年不到180元漲至如今的1800元，足足翻了10倍。財經YouTuber股添樂在最新影片中語出驚人地指出：「台積電是台灣的護國神山，但也是現階段投資台股最大的問題」。 他強調，台股目前的產業結構已呈現高度畸形，投資人若不採取「資金出海」策略，恐難以應對2026年AI時代的劇烈波動。

價差難賺改領息！00961、00934、00878年化配息率逾7％…「以息養股」攻略公開

台股2026年開春在AI與權值股輪動帶動下，加權指數一度單月狂飆逾3,000點，正式站穩3萬點關卡，但近期卻陷入高檔震盪、個股漲跌互見，難免讓投資人感到心浮氣躁。不過，從ETF總規模突破8兆元來看，資

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。