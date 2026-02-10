00961、00936、00929誰最強？今年報酬率逾5％前三名出列…這檔「銅板價」最好入手

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今年高股息ETF績效王出爐，00936、00929、00961 報酬率逾5%且配息率達7%以上，其中00961更是唯一銅板價標的。中央社
台股蛇年封關進入倒數，今（10）日在護國神山台積電衝上1,875元天價激勵下，加權指數早盤勁揚逾600點，一度改寫33,038點歷史新高紀錄。不過，今年春節假期長達11天，期間美國將公布非農就業及消費者物價指數（CPI）等重要數據，加上地緣政治風險仍在，市場不確定性升高。法人建議，投資人若想抱股過年又不想承擔過大波動，兼具「低波動、高息收」特性的高股息ETF，可望成為資金停泊首選。

三檔績效王 今年來報酬率逾5%

根據CMoney最新統計，盤點市場熱門高股息ETF今年以來表現，總報酬率（含息）前三強分別為台新永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）及FT臺灣永續高息（00961），報酬率均突破5%大關。

其中，00936以6.2%居冠，00929緊追在後為5.5%，00961則以5.1%位居第三。值得注意的是，這三檔年化配息率皆達7%以上水準，顯示在股價成長之餘，配息能力也相當穩健。

「銅板價」00961填息力強 小資族最愛

市場人士指出，許多投資人擔心高股息ETF配息只是「左手換右手」，因此除了看總報酬率，「填息能力」更是關鍵指標。觀察前三強表現，FT臺灣永續高息（00961）格外引人注目。

00961不僅今年來繳出5.1%總報酬，年化配息率7.3%也優於多數同業，更重要的是，該檔ETF是前三名中唯一股價低於10元的「銅板價」標的，昨日收盤價9.95元，進場門檻極低。此外，00961自除息以來「次次填息」，展現強勁的價格回補能力，成為小資族年前卡位、領紅包的熱門選擇。

開紅盤勝率7成 高息ETF可攻可守

法人分析，雖然統計顯示近20年台股開紅盤勝率高達7成（14勝6敗），但考量國際變數仍多，資金轉進高股息ETF可兼顧攻守。除了前三強外，中信成長高股息（00934）與國泰永續高股息（00878）年化配息率也分別達7.6%與7.3%，表現同樣亮眼。

投資人可參考下表，依據股價動能與配息收益，挑選年後除息的高息標的，安心過好年。

代號股票名稱收盤價(元)今年以來總報酬率(%)年化配息率
00936台新永續高息中小17.256.27.0%
00929復華台灣科技優息19.195.57.0%
00961FT臺灣永續高息9.955.17.3%
00934中信成長高股息21.754.87.6%
00731復華富時高息低波72.54.64.2%
00900富邦特選高股息3014.364.56.3%
00878國泰永續高股息23.074.37.3%
00932兆豐永續高息等權14.793.25.9%
00943兆豐電子高息等權14.723.25.7%
00944野村趨勢動能高息14.912.14.2%
00730富邦臺灣優質高息22.66-2.45.8%

資料來源:CMoney (2026.02.09)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00929復華台灣科技優息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF
