00961、00936、00929誰最強？今年報酬率逾5％前三名出列…這檔「銅板價」最好入手
台股蛇年封關進入倒數，今（10）日在護國神山台積電衝上1,875元天價激勵下，加權指數早盤勁揚逾600點，一度改寫33,038點歷史新高紀錄。不過，今年春節假期長達11天，期間美國將公布非農就業及消費者物價指數（CPI）等重要數據，加上地緣政治風險仍在，市場不確定性升高。法人建議，投資人若想抱股過年又不想承擔過大波動，兼具「低波動、高息收」特性的高股息ETF，可望成為資金停泊首選。
三檔績效王 今年來報酬率逾5%
根據CMoney最新統計，盤點市場熱門高股息ETF今年以來表現，總報酬率（含息）前三強分別為台新永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）及FT臺灣永續高息（00961），報酬率均突破5%大關。
其中，00936以6.2%居冠，00929緊追在後為5.5%，00961則以5.1%位居第三。值得注意的是，這三檔年化配息率皆達7%以上水準，顯示在股價成長之餘，配息能力也相當穩健。
「銅板價」00961填息力強 小資族最愛
市場人士指出，許多投資人擔心高股息ETF配息只是「左手換右手」，因此除了看總報酬率，「填息能力」更是關鍵指標。觀察前三強表現，FT臺灣永續高息（00961）格外引人注目。
00961不僅今年來繳出5.1%總報酬，年化配息率7.3%也優於多數同業，更重要的是，該檔ETF是前三名中唯一股價低於10元的「銅板價」標的，昨日收盤價9.95元，進場門檻極低。此外，00961自除息以來「次次填息」，展現強勁的價格回補能力，成為小資族年前卡位、領紅包的熱門選擇。
開紅盤勝率7成 高息ETF可攻可守
法人分析，雖然統計顯示近20年台股開紅盤勝率高達7成（14勝6敗），但考量國際變數仍多，資金轉進高股息ETF可兼顧攻守。除了前三強外，中信成長高股息（00934）與國泰永續高股息（00878）年化配息率也分別達7.6%與7.3%，表現同樣亮眼。
投資人可參考下表，依據股價動能與配息收益，挑選年後除息的高息標的，安心過好年。
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今年以來總報酬率(%)
|年化配息率
|00936
|台新永續高息中小
|17.25
|6.2
|7.0%
|00929
|復華台灣科技優息
|19.19
|5.5
|7.0%
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.95
|5.1
|7.3%
|00934
|中信成長高股息
|21.75
|4.8
|7.6%
|00731
|復華富時高息低波
|72.5
|4.6
|4.2%
|00900
|富邦特選高股息30
|14.36
|4.5
|6.3%
|00878
|國泰永續高股息
|23.07
|4.3
|7.3%
|00932
|兆豐永續高息等權
|14.79
|3.2
|5.9%
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.72
|3.2
|5.7%
|00944
|野村趨勢動能高息
|14.91
|2.1
|4.2%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|22.66
|-2.4
|5.8%
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
