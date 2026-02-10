台股金蛇擺尾再創高 這檔主動台股 ETF 新兵周績效居冠

台股持續上演「金蛇擺尾」，今（10）日在護國神山台積電（2330）領軍下，加權指數終場大漲668點，收在33,072點，漲幅達2.0%，正式站上33,000點大關，續寫歷史新頁。權值王台積電更是氣勢驚人，終場收在1,880元天價，大漲3.5%，單日市值激增，成為推升大盤的最大功臣。

在多頭氣氛尤其是半導體與AI族群領漲下，訴求經理人選股能力的主動式台股ETF今日表現也相當剽悍，值得注意的是，市場出現長江後浪推前浪的現象，近期掛牌的新兵ETF展現強大爆發力，績效絲毫不輸掛牌較久的學長們。

觀察今日主動式台股ETF漲幅排行榜，前兩名皆由近期掛牌的新兵包辦，展現初生之犢不畏虎的氣勢。冠軍由主動第一金台股優選（00994A）以2.49%的漲幅拿下，收盤價來到11.13元；而備受市場矚目的主動中信台灣卓越（00995A）則以2.47%的漲幅緊追在後，單日上漲0.26元，收在10.80元，兩者僅以些微差距分居冠亞軍；而近一周漲幅則由00995A以2.4%掄元，主要是受十大成分股台積電創高，另一檔貿聯-KY也在營收創高下，開盤直衝漲停等因素帶動。

00995A經理人張書廷指出，00995A的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯。所謂M（Model），指的是量化篩選，透過動能、價值、波動度與獲利能力四大指標，全方位篩選出優質企業。根據近10年量化數據回測顯示，綜合分數前20%（Tier 1）的頂級企業，長期報酬率有望帶來較佳的報酬。

V（Value）則是股利成長。不同於高股息ETF聚焦股票殖利率，00995A更重視企業的「股利成長」能力，篩選獲利佳且願意回饋股東的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P（Pro）為專業主動，由經理人依據產業趨勢及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。根據彭博統計數據顯示，填息表現前段班的個股（平均填息天數僅12天），其近五年的平均漲幅高達101.7%；反觀填息表現後段班的個股（平均填息天數達69天），同期間漲幅僅64.1%。數據也證明，鎖定具備成長動能、能快速填息的企業，長線報酬率明顯較佳。

法人表示，對於投資人而言，若想參與這波台股創高行情，主動台股ETF可望成為極佳的短線衝刺工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。