余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

美國眾議院通過「保護台灣法案」 大陸對台動武恐被踢出國際金融圈

台股金蛇擺尾再創高 這檔主動台股 ETF 新兵周績效居冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股持續上演「金蛇擺尾」，今（10）日在護國神山台積電（2330）領軍下，加權指數終場大漲668點，收在33,072點，漲幅達2.0%，正式站上33,000點大關，續寫歷史新頁。權值王台積電更是氣勢驚人，終場收在1,880元天價，大漲3.5%，單日市值激增，成為推升大盤的最大功臣。

在多頭氣氛尤其是半導體與AI族群領漲下，訴求經理人選股能力的主動式台股ETF今日表現也相當剽悍，值得注意的是，市場出現長江後浪推前浪的現象，近期掛牌的新兵ETF展現強大爆發力，績效絲毫不輸掛牌較久的學長們。

觀察今日主動式台股ETF漲幅排行榜，前兩名皆由近期掛牌的新兵包辦，展現初生之犢不畏虎的氣勢。冠軍由主動第一金台股優選（00994A）以2.49%的漲幅拿下，收盤價來到11.13元；而備受市場矚目的主動中信台灣卓越（00995A）則以2.47%的漲幅緊追在後，單日上漲0.26元，收在10.80元，兩者僅以些微差距分居冠亞軍；而近一周漲幅則由00995A以2.4%掄元，主要是受十大成分股台積電創高，另一檔貿聯-KY也在營收創高下，開盤直衝漲停等因素帶動。

00995A經理人張書廷指出，00995A的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯。所謂M（Model），指的是量化篩選，透過動能、價值、波動度與獲利能力四大指標，全方位篩選出優質企業。根據近10年量化數據回測顯示，綜合分數前20%（Tier 1）的頂級企業，長期報酬率有望帶來較佳的報酬。

V（Value）則是股利成長。不同於高股息ETF聚焦股票殖利率，00995A更重視企業的「股利成長」能力，篩選獲利佳且願意回饋股東的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P（Pro）為專業主動，由經理人依據產業趨勢及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。根據彭博統計數據顯示，填息表現前段班的個股（平均填息天數僅12天），其近五年的平均漲幅高達101.7%；反觀填息表現後段班的個股（平均填息天數達69天），同期間漲幅僅64.1%。數據也證明，鎖定具備成長動能、能快速填息的企業，長線報酬率明顯較佳。

法人表示，對於投資人而言，若想參與這波台股創高行情，主動台股ETF可望成為極佳的短線衝刺工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股封關在即 是要抱股過年還是先停泊？高資產族群資金如此盤算

2026年台股ETF新兵 009816在五個交易日規模突破200億元

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

00961、00936、00929誰最強？今年報酬率逾5％前三名出列…這檔「銅板價」最好入手

台股蛇年封關進入倒數，今（10）日在護國神山台積電衝上1,875元天價激勵下，加權指數早盤勁揚逾600點，一度改寫33,038點歷史新高紀錄。不過，今年春節假期長達11天，期間美國將公布非農就業及消費

封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

隨著農曆春節封關日步步逼近，台股今日展現強勁的紅包行情，加權指數盤中大漲超過520點，漲幅約1.61%，最高更一度攻破33,000點大關來到33,047點。在半導體與AI權值股強勢領軍下，市場資金全面回流，為即將到來的年節長假奠定極佳的多頭氣勢。 在這波猛烈的攻勢中，市值型ETF成為資金主戰場，但表現卻出現微妙分歧。截至上午 11:25，凱基台灣TOP 50 (009816) 以漲幅2.02%領跑。相比之下，傳統權值型的元大台灣50 (0050) 與其兄弟檔富邦台50（006208），漲幅落在1.83%左右，而強調公司治理的富邦公司治理 (00692) 則上漲1.84%。可以看出，今日「策略型」市值ETF的爆發力，明顯優於單純追蹤市值的傳統型ETF。

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

不敗教主陳重銘表示，近日接受媒體訪問時，被問及年終獎金若未花完，是否適合投入股市，以及是否能直接跟著大盤投資元大台灣50（0050）。他指出，投資的核心概念仍在於「分散」，而這正是指數投資原本應該具備

台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

台積電（2330）近年股價一飛衝天，從2016年不到180元漲至如今的1800元，足足翻了10倍。財經YouTuber股添樂在最新影片中語出驚人地指出：「台積電是台灣的護國神山，但也是現階段投資台股最大的問題」。 他強調，台股目前的產業結構已呈現高度畸形，投資人若不採取「資金出海」策略，恐難以應對2026年AI時代的劇烈波動。

價差難賺改領息！00961、00934、00878年化配息率逾7％…「以息養股」攻略公開

台股2026年開春在AI與權值股輪動帶動下，加權指數一度單月狂飆逾3,000點，正式站穩3萬點關卡，但近期卻陷入高檔震盪、個股漲跌互見，難免讓投資人感到心浮氣躁。不過，從ETF總規模突破8兆元來看，資

AI 投資信心重振 10檔高「輝達」題材 ETF 一次看

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）近期走強，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。台...

