債蛙想「畢業」⋯他抱投等債ETF兩年心累：改投市值型行不行？

近期債市表現不如股市，一名網友在PTT以「債蛙想畢業了」發文，透露自己長期存債卻越存越累，想轉向市值型ETF，引發大量回應。討論焦點集中在「買債初衷是否改變」、「現在轉換是否FOMO追高」，以及該不該賣債、改用配息或質押策略去布局市值型標的。

該網友表示，股市部位不算在內，原本規劃邊工作邊存到1500張、以月領10萬元作為退休現金流（自稱8年級生仍在職），但實際執行2年多後，含息僅小賺幾萬元，心理壓力反而加重。原PO並附上帳面截圖，顯示持有「群益ESG投等債20+」現股170,000股，未實現總損益-86,974元、損益率約-3.26%，也成為網友判讀其「投降訊號」的依據。

原PO在文中直問「改換成市值型ETF嗎？」並坦言越看損益越累，顯示其困擾並非單純虧損幅度，而是長期持有與市場行情落差帶來的相對剝奪感。有網友點出，若當初目標是領息，就不該用短期績效衡量；也有人反問「當初買的目的到底是什麼」，提醒先回到策略原點再談換倉。

多數留言則把建議導向台股市值型與權值股，常見回覆包括「無腦GG就好」、0050、0052等，並形容原PO出現「FOMO起來」的情緒。另有不少人主張不必全賣，可把配息「拉去市值」、或以質押方式將資金轉進大盤ETF；也有人用「你投降就是谷底了」、「賣了就會起飛」調侃，認為此時出場可能反而錯過債市反彈。

不同意見則提醒，債券與股票性質本就不同，若換成波動更大的標的，能否承受-10%甚至更深回檔才是關鍵；也有人認為年輕人以股為主較合理，但應採分批、分段調整，避免在情緒高點做決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。